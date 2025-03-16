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Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией
Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией
16 марта — годовщина ставшего легендарным Крымского референдума 2014 года. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T09:42
2025-03-16T10:09
крымская весна
референдум
крым
история
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 16 марта — годовщина ставшего легендарным Крымского референдума 2014 года.Мы шли к референдуму много летЭто решение поддержали не только жители Крыма и Севастополя, но и подавляющее большинство россиян, говорит он."Наш референдум соответствовал всем юридическим и демократическим стандартам, Уставу ООН. Это, без всякого преувеличения, эталон подлинного народовластия. Что особенно очевидно на фоне кризиса западной демократии, которая перерождается в тоталитаризм", - уверен Сергей Аксенов."По прошествии 11 лет мы можем оценить судьбоносность событий марта 2014 года. Очевидно, какая печальная участь ожидала бы полуостров, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал наш президент", - написал в своем поздравлении крымчанам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.И добавил, что вместо процветающей, развивающейся республики Крым получил бы войну и геноцид. Севастополь - единогласно!Никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей в их желании вернуться домой, в Россию, - подчеркнул он.Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил крымчан с Днем воссоединения Крыма с Россией.Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову, в которой поздравила с Днем воссоединения Крыма с Россией. И добавила, что, став полноправным субъектом Российской Федерации, Республика Крым вышла на принципиально новый качественный уровень развития. "Наращиваются индустриальные мощности, благоустраиваются общественные пространства, функционируют самые современные объекты социальной инфраструктуры. Люди видят эти перемены, убеждаются в правильности своего выбора – вернуться в состав исторической родины. Уверена, что республика будет только укреплять свой экономический и производственный потенциал, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Желаю добра и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма
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крымская весна, референдум, крым, история, россия, общество
Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией

Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией

09:42 16.03.2025 (обновлено: 10:09 16.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкВ центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 16 марта — годовщина ставшего легендарным Крымского референдума 2014 года.

Мы шли к референдуму много лет

"Радость, надежда и предчувствие скорого возвращения домой. Очереди на избирательных участках. Ощущение праздника, чуда, которое происходит на наших глазах и при нашем участии. Таким крымчане запомнили день 16 марта 2014 года. В этот день мы вместе определили на Общекрымском референдуме наше будущее: быть с Россией навсегда", - вспоминает, поздравляя крымчан, глава республики Сергей Аксенов.
Это решение поддержали не только жители Крыма и Севастополя, но и подавляющее большинство россиян, говорит он.
"Наш референдум соответствовал всем юридическим и демократическим стандартам, Уставу ООН. Это, без всякого преувеличения, эталон подлинного народовластия. Что особенно очевидно на фоне кризиса западной демократии, которая перерождается в тоталитаризм", - уверен Сергей Аксенов.
"По прошествии 11 лет мы можем оценить судьбоносность событий марта 2014 года. Очевидно, какая печальная участь ожидала бы полуостров, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал наш президент", - написал в своем поздравлении крымчанам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
И добавил, что вместо процветающей, развивающейся республики Крым получил бы войну и геноцид.
"Киевские нацисты не скрывали своих людоедских планов в отношении нашего полуострова, крымчан. Но Крым стал российским, а не безлюдным. Мы всегда стремились быть частью Великой России, мы прошли свой путь и вернулись на свою историческую Родину, которой мы гордимся и всегда будем верны", - подчеркнул он.
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Севастополь - единогласно!

"Сегодня уже 11 лет со дня, когда севастопольцы сделали однозначный выбор: 95,6% проголосовали "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации", - написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей в их желании вернуться домой, в Россию, - подчеркнул он.
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"В Севастополе за 11 лет сформировалось уже целое поколение, которое не знает давления украинского режима, зато знает свою историю, гордится подвигами своих дедов, ходит в новые школы и занимается спортом на новых стадионах. У этих детей уже совсем другие возможности, новые мечты и стремления", - добавил губернатор.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил крымчан с Днем воссоединения Крыма с Россией.
"Крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией. Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее. "Крымская весна" навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости, - говорится в  поздравительной телеграмме.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову, в которой поздравила с Днем воссоединения Крыма с Россией.
"Судьба Крыма неотделима от России, а история полуострова является важной и неотъемлемой частью истории нашей страны, ее становления в качестве мировой державы. Крымчане поддерживают преемственность поколений, свято чтут ратные подвиги и славные трудовые традиции предков, веками строивших и защищавших Российское государство. Мы – единый народ с общими ценностями и целями, богатейшим культурным и духовным наследием", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
И добавила, что, став полноправным субъектом Российской Федерации, Республика Крым вышла на принципиально новый качественный уровень развития.
"Наращиваются индустриальные мощности, благоустраиваются общественные пространства, функционируют самые современные объекты социальной инфраструктуры. Люди видят эти перемены, убеждаются в правильности своего выбора – вернуться в состав исторической родины. Уверена, что республика будет только укреплять свой экономический и производственный потенциал, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Желаю добра и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.
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