https://crimea.ria.ru/20250316/krym-i-sevastopol-pozdravlyayut-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1144964843.html

Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией

Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией

16 марта — годовщина ставшего легендарным Крымского референдума 2014 года. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T09:42

2025-03-16T09:42

2025-03-16T10:09

крымская весна

референдум

крым

история

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 16 марта — годовщина ставшего легендарным Крымского референдума 2014 года.Мы шли к референдуму много летЭто решение поддержали не только жители Крыма и Севастополя, но и подавляющее большинство россиян, говорит он."Наш референдум соответствовал всем юридическим и демократическим стандартам, Уставу ООН. Это, без всякого преувеличения, эталон подлинного народовластия. Что особенно очевидно на фоне кризиса западной демократии, которая перерождается в тоталитаризм", - уверен Сергей Аксенов."По прошествии 11 лет мы можем оценить судьбоносность событий марта 2014 года. Очевидно, какая печальная участь ожидала бы полуостров, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал наш президент", - написал в своем поздравлении крымчанам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.И добавил, что вместо процветающей, развивающейся республики Крым получил бы войну и геноцид. Севастополь - единогласно!Никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей в их желании вернуться домой, в Россию, - подчеркнул он.Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил крымчан с Днем воссоединения Крыма с Россией.Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову, в которой поздравила с Днем воссоединения Крыма с Россией. И добавила, что, став полноправным субъектом Российской Федерации, Республика Крым вышла на принципиально новый качественный уровень развития. "Наращиваются индустриальные мощности, благоустраиваются общественные пространства, функционируют самые современные объекты социальной инфраструктуры. Люди видят эти перемены, убеждаются в правильности своего выбора – вернуться в состав исторической родины. Уверена, что республика будет только укреплять свой экономический и производственный потенциал, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Желаю добра и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

https://crimea.ria.ru/20250316/veschi-kak-simvoly-virtualnyy-muzey-krymskoy-vesny-1134935267.html

https://crimea.ria.ru/20250316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html

https://crimea.ria.ru/20250316/kogda-krym-priznayut-rossiyskim-vo-vsem-mire--ekspert-1144943141.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская весна, референдум, крым, история, россия, общество