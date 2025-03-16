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Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз
Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз
Глаукома – очень коварное заболевание, неуклонно ведущее к слепоте, если его вовремя не выявить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T17:16
2025-03-16T17:16
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
медицина
здоровье
офтальмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глаукома – очень коварное заболевание, неуклонно ведущее к слепоте, если его вовремя не выявить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.Но эти симптомы то возникают, то пропадают. Поэтому человек, их испытывающий, сразу не обращается к докторам."И когда он видит, что зрение начало снижаться, уже у него 40-50% нервных волокон погибли и восстановлению не подлежат", – отметила профессор.Она призвала помнить, что глаукома – инволюционное заболевание, связанное с гормональным фоном человека.При этом, подчеркнула доктор, не стоит игнорировать неоднократную диагностику, так как в начальной стадии глаукомы внутриглазное давление может то снижаться, то подниматься, еще более размывая картину и так не четкой симптоматики. Особо внимательными она призвала быть тех, у кого родственники болели этой болезнью глаз."Это не генетическое заболевание, но есть группа генов, которая передает это заболевание. Поэтому в последующих поколениях оно проявляет себя в более молодом возрасте", – сказала специалист.Нанули Иванова отметила, что, если у пациента уже выявлена глаукома, то ее надо лечить сразу же, так как каждые последующие 10 лет жизни во второй ее половине снижение зрения из-за глаукомы идет в геометрической прогрессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкойХронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемииСевастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
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совет эксперта, медицина, здоровье, офтальмология
Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз

Глаукома может привести к слепоте – как это предотвратить

17:16 16.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке
Приморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глаукома – очень коварное заболевание, неуклонно ведущее к слепоте, если его вовремя не выявить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.

"Оно протекает коварно, себя не проявляет никак. Очень скудные симптомы, которые могут появиться – это и радужные круги при взгляде на источник света, и легкое затуманивание глаз, чувство распирания в глазу", – перечислила специалист.

Но эти симптомы то возникают, то пропадают. Поэтому человек, их испытывающий, сразу не обращается к докторам.
"И когда он видит, что зрение начало снижаться, уже у него 40-50% нервных волокон погибли и восстановлению не подлежат", – отметила профессор.
Она призвала помнить, что глаукома – инволюционное заболевание, связанное с гормональным фоном человека.
"Люди старше 35-40 лет в обязательном порядке должны не менее раза в год обращаться в кабинет офтальмолога проверить зрение и внутриглазное давление, потому что это ведущий фактор снижения зрения", – объяснила медик.
При этом, подчеркнула доктор, не стоит игнорировать неоднократную диагностику, так как в начальной стадии глаукомы внутриглазное давление может то снижаться, то подниматься, еще более размывая картину и так не четкой симптоматики. Особо внимательными она призвала быть тех, у кого родственники болели этой болезнью глаз.
"Это не генетическое заболевание, но есть группа генов, которая передает это заболевание. Поэтому в последующих поколениях оно проявляет себя в более молодом возрасте", – сказала специалист.
Нанули Иванова отметила, что, если у пациента уже выявлена глаукома, то ее надо лечить сразу же, так как каждые последующие 10 лет жизни во второй ее половине снижение зрения из-за глаукомы идет в геометрической прогрессии.

"Вылечить это заболевание невозможно, оно с пациентом на всю жизнь. Но наша задача – контролировать, наблюдать, подбирать правильный препарат, потому что есть индивидуальная чувствительность к этим препаратам, и, в принципе, мы можем глаукому контролировать на протяжении всей жизни человека, сохраняя пациенту зрение. Если медикаментозных препаратов не хватает, то мы переходим на лазерные технологии или на хирургию глаукомы", – рассказала офтальмолог.

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