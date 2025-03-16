https://crimea.ria.ru/20250316/oftalmolog-nazvala-samoe-kovarnoe-zabolevanie-glaz-1144860006.html

Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз

Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз

Глаукома – очень коварное заболевание, неуклонно ведущее к слепоте, если его вовремя не выявить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T17:16

2025-03-16T17:16

2025-03-16T17:16

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

медицина

здоровье

офтальмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глаукома – очень коварное заболевание, неуклонно ведущее к слепоте, если его вовремя не выявить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.Но эти симптомы то возникают, то пропадают. Поэтому человек, их испытывающий, сразу не обращается к докторам."И когда он видит, что зрение начало снижаться, уже у него 40-50% нервных волокон погибли и восстановлению не подлежат", – отметила профессор.Она призвала помнить, что глаукома – инволюционное заболевание, связанное с гормональным фоном человека.При этом, подчеркнула доктор, не стоит игнорировать неоднократную диагностику, так как в начальной стадии глаукомы внутриглазное давление может то снижаться, то подниматься, еще более размывая картину и так не четкой симптоматики. Особо внимательными она призвала быть тех, у кого родственники болели этой болезнью глаз."Это не генетическое заболевание, но есть группа генов, которая передает это заболевание. Поэтому в последующих поколениях оно проявляет себя в более молодом возрасте", – сказала специалист.Нанули Иванова отметила, что, если у пациента уже выявлена глаукома, то ее надо лечить сразу же, так как каждые последующие 10 лет жизни во второй ее половине снижение зрения из-за глаукомы идет в геометрической прогрессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкойХронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемииСевастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, медицина, здоровье, офтальмология