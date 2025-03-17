https://crimea.ria.ru/20250317/tek-v-astrakhani-kuban-i-kalmykiya-sily-pvo-otrazili-ataku-vsu-na-rossiyu-1144980263.html
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:23
2025-03-17T09:23
2025-03-17T09:24
россия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.По информации оборонного ведомства, всего начиная с 18.20 16 марта до 07.00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника. Помимо указанных регионов, ПВО отработала в Орловской и Тульской областях.Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК произошел пожар, есть пострадавший. Ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, добавил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
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астрахань
краснодарский край
орловская область
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, происшествия, министерство обороны рф, обстрелы всу, обстрелы брянской области, краснодарский край, орловская область, волгоградская область, калмыкия, пво
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
Атака на Астрахань, Кубань и Курскую область отражена - за ночь сбиты 22 беспилотника ВСУ
09:23 17.03.2025 (обновлено: 09:24 17.03.2025)