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ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:23
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россия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
происшествия
министерство обороны рф
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.По информации оборонного ведомства, всего начиная с 18.20 16 марта до 07.00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника. Помимо указанных регионов, ПВО отработала в Орловской и Тульской областях.Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК произошел пожар, есть пострадавший. Ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, добавил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
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россия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, происшествия, министерство обороны рф, обстрелы всу, обстрелы брянской области, краснодарский край, орловская область, волгоградская область, калмыкия, пво
ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию

Атака на Астрахань, Кубань и Курскую область отражена - за ночь сбиты 22 беспилотника ВСУ

09:23 17.03.2025 (обновлено: 09:24 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника: ️13 - над территорией Астраханской области, три – над территорией Республики Калмыкия, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Краснодарского края, по одному БПЛА – над Волгоградской и Ростовской областями", - говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, всего начиная с 18.20 16 марта до 07.00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника. Помимо указанных регионов, ПВО отработала в Орловской и Тульской областях.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК произошел пожар, есть пострадавший. Ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, добавил он.
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