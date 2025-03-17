https://crimea.ria.ru/20250317/tek-v-astrakhani-kuban-i-kalmykiya-sily-pvo-otrazili-ataku-vsu-na-rossiyu-1144980263.html

ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию

ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию - РИА Новости Крым, 17.03.2025

ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию

Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T09:23

2025-03-17T09:23

2025-03-17T09:24

россия

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

происшествия

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.По информации оборонного ведомства, всего начиная с 18.20 16 марта до 07.00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника. Помимо указанных регионов, ПВО отработала в Орловской и Тульской областях.Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК произошел пожар, есть пострадавший. Ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, добавил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны

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астраханская область

астрахань

краснодарский край

орловская область

волгоградская область

калмыкия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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