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Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков
Российские военнослужащие за минувшие сутки на территории Курской области уничтожили три пункта управления БПЛА, склады с боеприпасами и более 280 боевиков ВСУ. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T14:00
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курская область
ситуация в курской области после нападения всу
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки на территории Курской области уничтожили три пункта управления БПЛА, склады с боеприпасами и более 280 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.При наступлении бойцы группировки "Север" поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 68130 военнослужащих, 396 танков, 2200 боевых бронированных машин, и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской областиЗеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков

В Курской области ВСУ потеряли более 68 тысяч боевиков - Минобороны

14:00 17.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки на территории Курской области уничтожили три пункта управления БПЛА, склады с боеприпасами и более 280 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", – сказано в сообщении.
При наступлении бойцы группировки "Север" поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 68130 военнослужащих, 396 танков, 2200 боевых бронированных машин, и другую технику.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФНовости
 
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