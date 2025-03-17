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Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков
Российские военнослужащие за минувшие сутки на территории Курской области уничтожили три пункта управления БПЛА, склады с боеприпасами и более 280 боевиков ВСУ. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T14:00
2025-03-17T14:00
2025-03-17T14:00
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки на территории Курской области уничтожили три пункта управления БПЛА, склады с боеприпасами и более 280 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.При наступлении бойцы группировки "Север" поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 68130 военнослужащих, 396 танков, 2200 боевых бронированных машин, и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской областиЗеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости
Разгром ВСУ на курском направлении: Киев потерял более 68 тысяч боевиков
В Курской области ВСУ потеряли более 68 тысяч боевиков - Минобороны