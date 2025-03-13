https://crimea.ria.ru/20250313/eto-signal-zachem-putin-posetil-punkt-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-1144898927.html

"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 13.03.2025

"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин своим посещением пункта управления группировкой "Север" в Курской области сделал РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T15:31

2025-03-13T15:31

2025-03-13T15:31

владимир путин (политик)

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин своим посещением пункта управления группировкой "Север" в Курской области сделал сразу два сообщения "и внутренним, и внешним наблюдателям", следящим за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог и публицист Владимир Киреев."Это является месседжем сразу по двум направлениям, касается двух тем. И, естественно, это сигнал и внутренним, и внешним наблюдателям", – сказал Киреев.Так, по мнению эксперта, помимо собственно совещания с военными, приездом в пункт управления курской группировкой войск президент России Владимир Путин прежде всего отправил сигнал о том, что освобождение Курской области практически завершено."И второй аспект – это переговорный процесс, который сейчас осуществляется с Вашингтоном, с Киевом, и где, мы сейчас видим, идет перетягивание каната между Россией и европейскими странами", – добавил Киреев.Он подчеркнул, что сегодня Европа откровенно "предлагает очень провокативные варианты так называемых мирных переговоров для остановки конфликта"."Они прямо пытаются вовлечь Россию в ловушку путем имиджевых и юридических противоречий, которые неизбежно возникнут вследствие реализации этих проектов", – заметил Киреев.И приезд Путина на совещание к военным в Курскую область стал также ответом на эти провокации, считает эксперт.Накануне вечером верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области.В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, российскому лидеру, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.В Кремле ранее заявили, что не будут комментировать предложение ввести 30-дневное перемирие между Россией и Украиной, пока не получат от США обещанной детальной информации о сути переговоров между Вашингтоном и Киевом, прошедших в Саудовской Аравии.Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров сделал прогноз относительно возможной встречи российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом и дальнейших событий в рамках переговорного трека.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоГлавное по итогам переговоров США и Украины

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владимир путин (политик), мнения, владимир киреев, россия, сша, украина, политика, новости