Рейтинг@Mail.ru
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250313/eto-signal-zachem-putin-posetil-punkt-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-1144898927.html
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 13.03.2025
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин своим посещением пункта управления группировкой "Север" в Курской области сделал РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T15:31
2025-03-13T15:31
владимир путин (политик)
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир киреев
россия
сша
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144900357_0:0:1746:983_1920x0_80_0_0_db2b3c93bac0baf0d4ab7f6ea3ca6254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин своим посещением пункта управления группировкой "Север" в Курской области сделал сразу два сообщения "и внутренним, и внешним наблюдателям", следящим за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог и публицист Владимир Киреев."Это является месседжем сразу по двум направлениям, касается двух тем. И, естественно, это сигнал и внутренним, и внешним наблюдателям", – сказал Киреев.Так, по мнению эксперта, помимо собственно совещания с военными, приездом в пункт управления курской группировкой войск президент России Владимир Путин прежде всего отправил сигнал о том, что освобождение Курской области практически завершено."И второй аспект – это переговорный процесс, который сейчас осуществляется с Вашингтоном, с Киевом, и где, мы сейчас видим, идет перетягивание каната между Россией и европейскими странами", – добавил Киреев.Он подчеркнул, что сегодня Европа откровенно "предлагает очень провокативные варианты так называемых мирных переговоров для остановки конфликта"."Они прямо пытаются вовлечь Россию в ловушку путем имиджевых и юридических противоречий, которые неизбежно возникнут вследствие реализации этих проектов", – заметил Киреев.И приезд Путина на совещание к военным в Курскую область стал также ответом на эти провокации, считает эксперт.Накануне вечером верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области.В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, российскому лидеру, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.В Кремле ранее заявили, что не будут комментировать предложение ввести 30-дневное перемирие между Россией и Украиной, пока не получат от США обещанной детальной информации о сути переговоров между Вашингтоном и Киевом, прошедших в Саудовской Аравии.Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров сделал прогноз относительно возможной встречи российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом и дальнейших событий в рамках переговорного трека.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоГлавное по итогам переговоров США и Украины
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144900357_385:0:1746:1021_1920x0_80_0_0_3985348bb33219554edc38f47672fcc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), мнения, владимир киреев, россия, сша, украина, политика, новости
"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

Путин в Курской области послал сигнал внутренним и внешним наблюдателям - эксперт

15:31 13.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин своим посещением пункта управления группировкой "Север" в Курской области сделал сразу два сообщения "и внутренним, и внешним наблюдателям", следящим за развитием событий вокруг конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог и публицист Владимир Киреев.
"Это является месседжем сразу по двум направлениям, касается двух тем. И, естественно, это сигнал и внутренним, и внешним наблюдателям", – сказал Киреев.
Так, по мнению эксперта, помимо собственно совещания с военными, приездом в пункт управления курской группировкой войск президент России Владимир Путин прежде всего отправил сигнал о том, что освобождение Курской области практически завершено.
"И второй аспект – это переговорный процесс, который сейчас осуществляется с Вашингтоном, с Киевом, и где, мы сейчас видим, идет перетягивание каната между Россией и европейскими странами", – добавил Киреев.
Он подчеркнул, что сегодня Европа откровенно "предлагает очень провокативные варианты так называемых мирных переговоров для остановки конфликта".
"Они прямо пытаются вовлечь Россию в ловушку путем имиджевых и юридических противоречий, которые неизбежно возникнут вследствие реализации этих проектов", – заметил Киреев.
И приезд Путина на совещание к военным в Курскую область стал также ответом на эти провокации, считает эксперт.
"Россия прямо показывает таким символическим жестом – приездом президента в камуфляжной форме, что ни на какие сепаратные сделки, ни на какие провокации поддаваться не будет, а будет последовательно отстаивать свою позицию", – заключил политолог.
Накануне вечером верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области.
В ходе доклада начальника Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, российскому лидеру, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.
Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.
В Кремле ранее заявили, что не будут комментировать предложение ввести 30-дневное перемирие между Россией и Украиной, пока не получат от США обещанной детальной информации о сути переговоров между Вашингтоном и Киевом, прошедших в Саудовской Аравии.
Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров сделал прогноз относительно возможной встречи российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом и дальнейших событий в рамках переговорного трека.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля
НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев
Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио
Главное по итогам переговоров США и Украины
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Путин (политик)МненияВладимир КиреевРоссияСШАУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
16:51"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
16:41Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
16:35Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов
16:26Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
16:11Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
15:55У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
15:31"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
15:20В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
14:55Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году
14:43Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
14:27В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
14:20Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ
14:07Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
13:44"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова
13:32В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
13:20Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в Севастополе
13:12В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
13:04Дополнительные выходные установили в Херсонской области
12:58Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Лента новостейМолния