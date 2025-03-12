https://crimea.ria.ru/20250312/v-kremle-otvetili-na-predlozhenie-ssha-po-peremiriyu-na-ukraine-1144859226.html

В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине

В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине

В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T13:16

2025-03-12T13:16

2025-03-12T13:16

дмитрий песков

политика

россия

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кремль

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что в эти дни запланированы контакты с представителями американской стороны, в ходе которых Москва "рассчитывает уже на полноту информации".Песков также не исключил, что в ходе контактов РФ и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне."Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - сказал пресс-секретарь российского лидера.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили итоги переговоров США и УкраиныПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка ЗеленскогоЗачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика, россия, украина, переговоры, кремль, сша, новости