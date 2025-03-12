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В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2025
В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:16
2025-03-12T13:16
дмитрий песков
политика
россия
украина
переговоры
кремль
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что в эти дни запланированы контакты с представителями американской стороны, в ходе которых Москва "рассчитывает уже на полноту информации".Песков также не исключил, что в ходе контактов РФ и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне."Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - сказал пресс-секретарь российского лидера.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили итоги переговоров США и УкраиныПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка ЗеленскогоЗачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву
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дмитрий песков, политика, россия, украина, переговоры, кремль, сша, новости
В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине

Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины – Песков

13:16 12.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио (государственный секретарь США Марко Рубио - ред.), и Уолтц (советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - ред.) заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что в эти дни запланированы контакты с представителями американской стороны, в ходе которых Москва "рассчитывает уже на полноту информации".
Песков также не исключил, что в ходе контактов РФ и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне.
"Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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