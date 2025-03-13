https://crimea.ria.ru/20250313/s-kakim-variantom-mirnogo-plana-po-ukraine-rabotaet-rossiya--otvet-kremlya-1144884176.html

С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля

С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 13.03.2025

С каким вариантом мирного плана по Украине работает Россия – ответ Кремля

Россия работает с продуманными вариантами того, как можно провести процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом американской газете Washington... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T06:37

2025-03-13T06:37

2025-03-13T06:37

дмитрий песков

кремль

москва

россия

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия работает с продуманными вариантами того, как можно провести процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом американской газете Washington Post заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так представитель Кремля прокомментировал попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Москвы неназванным столичным аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ.Издание со ссылкой на документ утверждает, что Россия хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, при этом обострить отношения Штатов с другими странами. СМИ предполагает намерение Москвы урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", и назвал их "крайне противоречивыми"."Мы работаем с более продуманными вариантами", – цитирует РИА Новости слова Пескова.Во вторник в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против РоссииВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеПереговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду"

https://crimea.ria.ru/20250312/tramp-khochet-soglasiya-rf-na-prekraschenie-ognya--emissary-ssha-edut-v-moskvu-1144879204.html

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дмитрий песков, кремль, москва, россия, сша, переговоры, украина