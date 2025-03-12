https://crimea.ria.ru/20250312/zachem-spetsposlannik-trampa-uitkoff-poletit-k-putinu-v-moskvu-1144825153.html
Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву
Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T08:41
2025-03-12T08:41
2025-03-12T08:41
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.О том, что Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, заявил в социальной сети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Накануне о том же сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.По мнению Шатрова, на этот раз спецпосланник Трампа полетит в Москву для того, чтобы "обеспечить не следующую встречу делегаций, а встречу президентов"."Все вопросы, которые можно обсудить на уровне делегации без участия президентов, обсуждаются и так. Только что подобная встреча прошла. Цель – именно подготовка переговоров (глав государств - ред.), это естественно", – сказал Шатров.Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов >>>При этом, по мнению эксперта, Уиткофф полетит к Владимиру Путину "с отдельным посланием от Трампа, в котором есть какое-то предложение, сценарий и украинская тема тоже присутствует".Политолог подчеркнул, что громкие заявления относительно сроков урегулирования украинского конфликта делал Трамп, но не Путин."Мы не такие поспешные. У Владимира Владимировича нет таких обязательств перед электоратом", – заметил Шатров.Но "хотя Трамп очень хочет провести значимую встречу с Путиным и все решить, этого, к сожалению для Трампа и к счастью для дела, не будет", считает эксперт."Поэтому, я думаю, что мы будем наблюдать в скором времени челночные визиты в Москву представителей Трампа, которые будут согласовывать те или иные позиции с нашим президентом", – заключил Шатров.Ранее мнение о том, что переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии в марте кардинально не изменят ситуации на Украине, высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – Рубио
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игорь шатров, мнения, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, переговоры
Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву
Спецпосланник Трампа полетит в Москву с особым посланием для Путина - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
О том, что Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, заявил в социальной сети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Накануне о том же сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.
По мнению Шатрова, на этот раз спецпосланник Трампа полетит в Москву для того, чтобы "обеспечить не следующую встречу делегаций, а встречу президентов".
"Все вопросы, которые можно обсудить на уровне делегации без участия президентов, обсуждаются и так. Только что подобная встреча прошла. Цель – именно подготовка переговоров (глав государств - ред.), это естественно", – сказал Шатров.
При этом, по мнению эксперта, Уиткофф полетит к Владимиру Путину "с отдельным посланием от Трампа, в котором есть какое-то предложение, сценарий и украинская тема тоже присутствует".
"То есть Трампу сейчас хотелось бы одним махом семерых побивахом. Не просто провести встречу с Владимиром Владимировичем, а именно на ней обо всем и договориться: по российско-американским отношениям и по Украине. Но здесь, мне кажется, он спешит", – считает Шатров.
Политолог подчеркнул, что громкие заявления относительно сроков урегулирования украинского конфликта делал Трамп, но не Путин.
"Мы не такие поспешные. У Владимира Владимировича нет таких обязательств перед электоратом", – заметил Шатров.
Но "хотя Трамп очень хочет провести значимую встречу с Путиным и все решить, этого, к сожалению для Трампа и к счастью для дела, не будет", считает эксперт.
"Поэтому, я думаю, что мы будем наблюдать в скором времени челночные визиты в Москву представителей Трампа, которые будут согласовывать те или иные позиции с нашим президентом", – заключил Шатров.
Ранее мнение о том, что переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии в марте кардинально не изменят ситуации на Украине, высказал
профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.
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