https://crimea.ria.ru/20250312/zachem-spetsposlannik-trampa-uitkoff-poletit-k-putinu-v-moskvu-1144825153.html

Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву

Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T08:41

2025-03-12T08:41

2025-03-12T08:41

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

политика

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144825328_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_681c07825e7b8d9e656d12ecdc293bb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф полетит в Москву, чтобы передать особое послание российскому лидеру, касающееся встречи двух глав государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.О том, что Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, заявил в социальной сети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Накануне о том же сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.По мнению Шатрова, на этот раз спецпосланник Трампа полетит в Москву для того, чтобы "обеспечить не следующую встречу делегаций, а встречу президентов"."Все вопросы, которые можно обсудить на уровне делегации без участия президентов, обсуждаются и так. Только что подобная встреча прошла. Цель – именно подготовка переговоров (глав государств - ред.), это естественно", – сказал Шатров.Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов >>>При этом, по мнению эксперта, Уиткофф полетит к Владимиру Путину "с отдельным посланием от Трампа, в котором есть какое-то предложение, сценарий и украинская тема тоже присутствует".Политолог подчеркнул, что громкие заявления относительно сроков урегулирования украинского конфликта делал Трамп, но не Путин."Мы не такие поспешные. У Владимира Владимировича нет таких обязательств перед электоратом", – заметил Шатров.Но "хотя Трамп очень хочет провести значимую встречу с Путиным и все решить, этого, к сожалению для Трампа и к счастью для дела, не будет", считает эксперт."Поэтому, я думаю, что мы будем наблюдать в скором времени челночные визиты в Москву представителей Трампа, которые будут согласовывать те или иные позиции с нашим президентом", – заключил Шатров.Ранее мнение о том, что переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии в марте кардинально не изменят ситуации на Украине, высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Украина обсудят перемирие с Россией на полгода Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – Рубио

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, переговоры