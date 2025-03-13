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"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
Киевский режим начиная с 2014 года обманывал каждый раз после того, как объявлялось перемирие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T16:51
2025-03-13T16:51
2025-03-13T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим начиная с 2014 года обманывал каждый раз после того, как объявлялось перемирие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По мнению Лаврова, и в нынешней ситуации европейцы, судя по всему, "хотят сделать так, чтобы украинцы еще и американцев обвели вокруг пальца"."Думаю, администрация (президента США Дональда) Трампа прекрасно все понимает и во всем разберется", - отметил он.Глава дипведомства подчеркнул, что России нужен "устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине".11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что шаги Запада, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны.Он отметил, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В этой связи предложение о 30-дневном перемирии является поспешным, и его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ, указал Ушаков.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против РоссииВашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского
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новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, украина, политика, сша, россия
"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
Украина с 2014 года врала каждый раз при объявлении перемирия – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим начиная с 2014 года обманывал каждый раз после того, как объявлялось перемирие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Временное перемирие, как показывает вся история с 2014 года, объявлялось уже неоднократно. Это и минские договоренности, и договоренности, которые были разрушены путчем 2014 года, и договоренности в Стамбуле. Все это было сопряжено с объявлением перемирия. Все время, каждый раз после таких договоренностей выяснялось, что нам врали. Врали украинцы при поддержке своих партнеров из Европы", - сказал министр в комментарии RT.
По мнению Лаврова, и в нынешней ситуации европейцы, судя по всему, "хотят сделать так, чтобы украинцы еще и американцев обвели вокруг пальца".
"Думаю, администрация (президента США Дональда) Трампа прекрасно все понимает и во всем разберется", - отметил он.
Глава дипведомства подчеркнул, что России нужен "устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине".
11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил
, что шаги Запада, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны.
Он отметил, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В этой связи предложение о 30-дневном перемирии является поспешным, и его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ, указал Ушаков.
Президент России
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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