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У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон просто зондирует почву. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T15:55
2025-03-13T15:57
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
мнения
политика
россия
сша
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон просто зондирует почву. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко."Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине, абсолютно нет. Они что делают? Они зондируют почву. На этих нажмем – можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придет и кулаком стукнет – все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. 30 дней так 30 дней", – сказал Лукашенко в эфире Первого канала.При этом Лукашенко отметил, что в России в течение этих 30 дней будут работать ВПК и экономика, а "на Украине движения не должно быть никакого, потому что они же из-за границы перебрасывают вооружение"."Они думают, что мы откажемся, россияне, откажутся от этого (перемирия на 30 дней – ред.). И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп. Нам торопиться не надо. Просто вам советую: не идти на уловки Дональда, потому что он в этом отношении медийный, он может заявление делать утром одно, вечером второе. И легко завести нас, вас в заблуждение, поэтому мой вам совет: только факты. А факты сегодня таковы, что завтра-послезавтра Курскую область освободят", – сказал Лукашенко.В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине: чего ждет Россия от СШАЗаявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, политика, россия, сша, переговоры, украина
У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко

Лукашенко заявил об отсутствии плана у США по урегулированию конфликта на Украине

15:55 13.03.2025 (обновлено: 15:57 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон просто зондирует почву. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине, абсолютно нет. Они что делают? Они зондируют почву. На этих нажмем – можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придет и кулаком стукнет – все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. 30 дней так 30 дней", – сказал Лукашенко в эфире Первого канала.
При этом Лукашенко отметил, что в России в течение этих 30 дней будут работать ВПК и экономика, а "на Украине движения не должно быть никакого, потому что они же из-за границы перебрасывают вооружение".
"Они думают, что мы откажемся, россияне, откажутся от этого (перемирия на 30 дней – ред.). И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп. Нам торопиться не надо. Просто вам советую: не идти на уловки Дональда, потому что он в этом отношении медийный, он может заявление делать утром одно, вечером второе. И легко завести нас, вас в заблуждение, поэтому мой вам совет: только факты. А факты сегодня таковы, что завтра-послезавтра Курскую область освободят", – сказал Лукашенко.
В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.
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