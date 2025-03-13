https://crimea.ria.ru/20250313/u-ssha-net-plana-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine--lukashenko-1144905220.html

У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко

У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025

У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко

У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон просто зондирует почву. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T15:55

2025-03-13T15:55

2025-03-13T15:57

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

мнения

политика

россия

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон просто зондирует почву. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко."Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине, абсолютно нет. Они что делают? Они зондируют почву. На этих нажмем – можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придет и кулаком стукнет – все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. 30 дней так 30 дней", – сказал Лукашенко в эфире Первого канала.При этом Лукашенко отметил, что в России в течение этих 30 дней будут работать ВПК и экономика, а "на Украине движения не должно быть никакого, потому что они же из-за границы перебрасывают вооружение"."Они думают, что мы откажемся, россияне, откажутся от этого (перемирия на 30 дней – ред.). И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп. Нам торопиться не надо. Просто вам советую: не идти на уловки Дональда, потому что он в этом отношении медийный, он может заявление делать утром одно, вечером второе. И легко завести нас, вас в заблуждение, поэтому мой вам совет: только факты. А факты сегодня таковы, что завтра-послезавтра Курскую область освободят", – сказал Лукашенко.В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине: чего ждет Россия от СШАЗаявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, политика, россия, сша, переговоры, украина