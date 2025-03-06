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Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США
Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США
Москва ожидает от Вашингтона назначения представителя по урегулированию ситуации на Украине, после чего российская сторона сформирует свою команду... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T17:34
2025-03-06T17:34
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
россия
сша
переговоры
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Москва ожидает от Вашингтона назначения представителя по урегулированию ситуации на Украине, после чего российская сторона сформирует свою команду переговорщиков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат отметила, что в данный момент идет "поднастройка российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией".Назначенный недавно посол России в США Александр Дарчиев "будет заниматься восстановлением контактов и связей уже там, на месте", добавила Захарова.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что первые контакты Москвы с новой администрацией США вселяют определенные надежды. По его словам, есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Российский лидер подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.27 февраля в Стамбуле состоялась очередная встреча российской и американской делегаций, которая была посвящена вопросам нормализации работы посольств. Представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев должен сесть за стол переговоров –ВэнсПереговоры России и США: что ждет УкраинуЛукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, сша, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США

Россия ожидает от США назначения представителя по урегулированию на Украине - Захарова

17:34 06.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Москва ожидает от Вашингтона назначения представителя по урегулированию ситуации на Украине, после чего российская сторона сформирует свою команду переговорщиков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается вопроса мирного урегулирования, он комплексный и требует… обсуждения деталей на экспертном уровне. Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. После этого мы сможем подобрать визави с российской стороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат отметила, что в данный момент идет "поднастройка российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией".
Назначенный недавно посол России в США Александр Дарчиев "будет заниматься восстановлением контактов и связей уже там, на месте", добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что первые контакты Москвы с новой администрацией США вселяют определенные надежды.
По его словам, есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Российский лидер подчеркнул, что новая администрация США демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от мессианских идеологических клише своих предшественников, которые и привели к кризису всей системы международных отношений.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
27 февраля в Стамбуле состоялась очередная встреча российской и американской делегаций, которая была посвящена вопросам нормализации работы посольств. Представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСШАПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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