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Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома
Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома
Заявления президента США Дональда Трампа говорят о том, что у Вашингтона пока нет четкой платформы по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T20:32
2025-03-05T20:32
александр шатилов
мнения
дональд трамп
сша
украина
политика
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления президента США Дональда Трампа говорят о том, что у Вашингтона пока нет четкой платформы по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.По мнению эксперта, американский лидер сейчас пытается запутать как своих внутренних врагов и противников, так и внешних, в том числе Россию. Трамп стремится "своими обещаниями и эпатажными действиями с одной стороны создать себе репутацию глобального лидера и возродить репутацию США как традиционного гегемона, а с другой стороны, подешевле купить для Америки какие-то блага и выдать их за собственные достижения", считает Шатилов.В частности, по мнению эксперта, сделкой с Киевом по предоставлению ресурсов Белый дом пытается не только предоставить американским компаниям доступ к украинской инфраструктуре и полезным ископаемым, но и для того, чтобы получить рычаг воздействия на Москву.Россия в данном вопросе, по словам Шатилова, занимает мудрую позицию, не отрицая желание вести переговоры о мире, но при этом жестко отстаивая принципы гарантий собственной безопасности и неприемлемости каких-либо территориальных уступок в отношении регионов Донбасса и Новороссии.Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед Конгрессом США – Палатой представителей и Сенатом.Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.Сам Трамп заявил, что "мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне", но демократы все равно не будут аплодировать, потому что "нет ничего, что могло бы их порадовать".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американистЗеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
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александр шатилов, мнения, дональд трамп, сша, украина, политика
Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома

Заявления Трампа говорят об отсутствии у США четкой платформы по Украине – эксперт

20:32 05.03.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления президента США Дональда Трампа говорят о том, что у Вашингтона пока нет четкой платформы по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

"С одной стороны, Трамп вроде бы обиделся и пытается сейчас прессовать Владимира Зеленского и Украину, но с другой стороны, нам, думаю, тоже не стоит особенно очаровываться. Трамп – очень классный пиарщик и бизнесмен, если ему будет выгодно, он изменит позицию на прямо противоположную. Четкой и последовательной платформы (по украинскому урегулированию – ред.) у него, похоже, пока нет", – сказал политолог.

По мнению эксперта, американский лидер сейчас пытается запутать как своих внутренних врагов и противников, так и внешних, в том числе Россию. Трамп стремится "своими обещаниями и эпатажными действиями с одной стороны создать себе репутацию глобального лидера и возродить репутацию США как традиционного гегемона, а с другой стороны, подешевле купить для Америки какие-то блага и выдать их за собственные достижения", считает Шатилов.
В частности, по мнению эксперта, сделкой с Киевом по предоставлению ресурсов Белый дом пытается не только предоставить американским компаниям доступ к украинской инфраструктуре и полезным ископаемым, но и для того, чтобы получить рычаг воздействия на Москву.

"Когда сделка будет оформлена, США могут нам заявить, что Украина куплена, и поэтому наше дальнейшее продвижение на линии фронта будет ими воспринято как вторжение в зону экономических интересов Америки. Таким образом, на нас могут попытаться давить с точки зрения фиксации зоны боевых действий", – пояснил аналитик.

Россия в данном вопросе, по словам Шатилова, занимает мудрую позицию, не отрицая желание вести переговоры о мире, но при этом жестко отстаивая принципы гарантий собственной безопасности и неприемлемости каких-либо территориальных уступок в отношении регионов Донбасса и Новороссии.
Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед Конгрессом США – Палатой представителей и Сенатом.
Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.
Сам Трамп заявил, что "мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне", но демократы все равно не будут аплодировать, потому что "нет ничего, что могло бы их порадовать".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр ШатиловМненияДональд ТрампСШАУкраинаПолитика
 
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