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Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин
Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин
Развернутые на территории Белоруссии совместная с РФ группировка войск, современные оборонные комплексы и ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T19:20
2025-03-13T19:21
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
политика
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Развернутые на территории Белоруссии совместная с РФ группировка войск, современные оборонные комплексы и ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи Союзного государства и стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.Российский лидер также отметил, что в ходе визита Лукашенко в Москву состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного в декабре 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. Таким образом, договор вступил в законную силу.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры стран подписали несколько соглашений, в частности, совместное заявление о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции; соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и другие.6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин (политик), политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости
Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин

Западные рубежи Союзного государства и ОДКБ надежно прикрыты – Путин

19:20 13.03.2025 (обновлено: 19:21 13.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Развернутые на территории Белоруссии совместная с РФ группировка войск, современные оборонные комплексы и ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи Союзного государства и стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"На территории Белоруссии развернута совместная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что в ходе визита Лукашенко в Москву состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного в декабре 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. Таким образом, договор вступил в законную силу.
"Этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности РФ и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств", - добавил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры стран подписали несколько соглашений, в частности, совместное заявление о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции; соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и другие.
6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.
В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.
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Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
16:11
Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир Путин (политик)ПолитикаПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовости
 
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19:27Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин
19:20Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин
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