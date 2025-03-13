https://crimea.ria.ru/20250313/zapadnye-rubezhi-soyuznogo-gosudarstva-nadezhno-prikryty--putin-1144914798.html

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин

Развернутые на территории Белоруссии совместная с РФ группировка войск, современные оборонные комплексы и ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T19:20

2025-03-13T19:20

2025-03-13T19:21

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин (политик)

политика

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Развернутые на территории Белоруссии совместная с РФ группировка войск, современные оборонные комплексы и ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи Союзного государства и стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.Российский лидер также отметил, что в ходе визита Лукашенко в Москву состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного в декабре 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. Таким образом, договор вступил в законную силу.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры стран подписали несколько соглашений, в частности, совместное заявление о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции; соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и другие.6 декабря 2024 года договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске. В нем говорится, что силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. В частности, для обороны будут использованы новейшие российские ракетные комплексы "Орешник", которые планируется разместить в Белоруссии.В договоре также идет речь о создании совместного энергорынка между Россией и Белоруссией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250313/belorussiya-delaet-puskovye-ustanovki-dlya-oreshnika--lukashenko-1144908534.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, россия, белоруссия, владимир путин (политик), политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости