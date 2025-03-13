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Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
Продукция симферопольской фабрики заменила на рынке полуострова импортную мебель для отдыха на природе, рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Продукция симферопольской фабрики заменила на рынке полуострова импортную мебель для отдыха на природе, рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез.По ее словам, для изделий используют не только обычные материалы, но и экзотическую породу дерева - ироко. Древесина этого дерева из западной части Африки известна своей прочностью и эстетической привлекательностью. Компания предоставляет полный цикл - от проектирования до производства и монтажа мебели. И все это - с помощью инвестиций из бюджета республики, благодаря которым закуплено порядка 40% оборудования. Спрос на мебель из этой породы древесины в Крыму растет. Особенно в приморских городах.В основном, предприятие проектирует и создает мебель для общепита и объектов рекреации. Помимо дерева используют нержавеющую сталь.Производство открыли еще в 2020 году в рамках Соглашения о реализации инвестиционного проекта. Деньги на строительство выделили Крымского регионального фонда развития промышленности. Сейчас фабрика является полноценной частью большой программы импортозамещения в России, - добавила она.Всего за год на фабрике производят продукции на 67 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы" 8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
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Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель

На фабрике в Симферополе производят аналог импортной мебели для общепита и зон отдыха

16:26 13.03.2025 (обновлено: 16:35 13.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Продукция симферопольской фабрики заменила на рынке полуострова импортную мебель для отдыха на природе, рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез.
По ее словам, для изделий используют не только обычные материалы, но и экзотическую породу дерева - ироко. Древесина этого дерева из западной части Африки известна своей прочностью и эстетической привлекательностью. Компания предоставляет полный цикл - от проектирования до производства и монтажа мебели. И все это - с помощью инвестиций из бюджета республики, благодаря которым закуплено порядка 40% оборудования. Спрос на мебель из этой породы древесины в Крыму растет. Особенно в приморских городах.

"Предприятие полностью обеспечивает продукцией сферы рекреации и общепита. Это продукция очень высокого качества", - сказала Доброрез.

В основном, предприятие проектирует и создает мебель для общепита и объектов рекреации. Помимо дерева используют нержавеющую сталь.
© РИА Новости КрымПроизводство мебели
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© РИА Новости Крым
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Производство мебели
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Производство мебели
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© РИА Новости Крым
Производство открыли еще в 2020 году в рамках Соглашения о реализации инвестиционного проекта. Деньги на строительство выделили Крымского регионального фонда развития промышленности. Сейчас фабрика является полноценной частью большой программы импортозамещения в России, - добавила она.
"Наше производство способно полностью покрыть потребность в качественной импортной мебели, которая возникла в 2022 году", - сказал РИА Новости Крым замдиректора по инвестиционным проектам Рустем Ибрагимов.
Всего за год на фабрике производят продукции на 67 миллионов рублей.
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© РИА Новости Крым . Наталия НазарукКумысная ферма в крымских краях появилась в середине прошлого века, рассказывает директор предприятия Василий Любовецкий. Ее создали специально для реализации программы кумысолечения, которую разработали для реабилитации в крымских санаториях советского населения после Великой Отечественной войны. Тогда после изнуряющих голодных лет люди чем только не болели: туберкулез, проблемы с желудком и кишечником, нарушение обмена веществ…
Кумысная ферма в крымских краях появилась в середине прошлого века, рассказывает директор предприятия Василий Любовецкий. Ее создали специально для реализации программы кумысолечения, которую разработали для реабилитации в крымских санаториях советского населения после Великой Отечественной войны. Тогда после изнуряющих голодных лет люди чем только не болели: туберкулез, проблемы с желудком и кишечником, нарушение обмена веществ…
1 из 11
Кумысная ферма в крымских краях появилась в середине прошлого века, рассказывает директор предприятия Василий Любовецкий. Ее создали специально для реализации программы кумысолечения, которую разработали для реабилитации в крымских санаториях советского населения после Великой Отечественной войны. Тогда после изнуряющих голодных лет люди чем только не болели: туберкулез, проблемы с желудком и кишечником, нарушение обмена веществ…
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Для создания фермы в Крым привезли стадо башкирских лошадей специальной породы. Вместе с ним из Башкирии приехала семья специалистов, которая обучила в Крыму первое поколение кумысоделов. На пике производства стадо кобыл на ферме достигало 700 голов. В 80-е годы программу кумысолечения применяли 35 санаториев. Тогда объем производства кумыса за полгода достигал 150 тонн (сезон производства напитка - с мая по октябрь), в межсезонье производили еще около 300 тонн кумысного напитка (напиток на основе обезжиренного коровьего молока – ред.).

А еще гордость фермы и ее сила – это люди, на которых все держится. Для которых что семья, что работа – дело всей жизни и только одна запись в трудовой книжке на все пятьдесят взрослых лет. И которые искренне хотят созидать и делиться плодами своего труда со всеми окружающими, будь то жители их деревни или заезжие туристы.
2 из 11

Для создания фермы в Крым привезли стадо башкирских лошадей специальной породы. Вместе с ним из Башкирии приехала семья специалистов, которая обучила в Крыму первое поколение кумысоделов. На пике производства стадо кобыл на ферме достигало 700 голов. В 80-е годы программу кумысолечения применяли 35 санаториев. Тогда объем производства кумыса за полгода достигал 150 тонн (сезон производства напитка - с мая по октябрь), в межсезонье производили еще около 300 тонн кумысного напитка (напиток на основе обезжиренного коровьего молока – ред.).

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

После распада Советского Союза ферма потеряла крупных оптовых заказчиков в лице санаториев. Объемы производства "эликсира долголетия" упали в 15 раз… Стадо тоже пришлось "оптимизировать": теперь в нем не больше 300 голов. Объем производства на сегодняшний день сохраняется на уровне 20% от давнишних объемов. Сегодня ферма производит кумыс только в объемах рыночного спроса: реализует через свои же магазины и поставляет небольшими партиями в отдельные санатории.

Само производство, на первый взгляд, несложное: в собранное от кобылиц молоко добавляют закваску и дрожжи, несколько раз взбивают и настаивают. Так в напитке запускаются два процесса брожения: молочнокислое и спиртовое. Затем кумыс разливается по бутылкам и отправляется в холодильные камеры. Производят напиток под нужды реализации, но в среднем ферма разливает до 500 литров в сутки.
3 из 11

После распада Советского Союза ферма потеряла крупных оптовых заказчиков в лице санаториев. Объемы производства "эликсира долголетия" упали в 15 раз… Стадо тоже пришлось "оптимизировать": теперь в нем не больше 300 голов. Объем производства на сегодняшний день сохраняется на уровне 20% от давнишних объемов. Сегодня ферма производит кумыс только в объемах рыночного спроса: реализует через свои же магазины и поставляет небольшими партиями в отдельные санатории.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Технология производства кумыса держится на традициях, которые, по сути, не меняются уже десятки лет. За новаторством здесь никто не гонится: традиции и гарантированное ими качество – главная ценность предприятия.

Технология производства кумыса держится на традициях, которые, по сути, не меняются уже десятки лет. За новаторством здесь никто не гонится: традиции и гарантированное ими качество – главная ценность предприятия. Здесь все свое: свои кобылы, свое сырье, своя техника и технологии, свои корма. Свои сотрудники, каждый из которых – на вес золота и безмерно предан делу.
4 из 11

Технология производства кумыса держится на традициях, которые, по сути, не меняются уже десятки лет. За новаторством здесь никто не гонится: традиции и гарантированное ими качество – главная ценность предприятия.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Здесь все свое: свои кобылы, свое сырье, своя техника и технологии, свои корма. Свои сотрудники, каждый из которых – на вес золота и безмерно предан делу.

Дойка кобыл на ферме по производству кумыса
5 из 11

Здесь все свое: свои кобылы, свое сырье, своя техника и технологии, свои корма. Свои сотрудники, каждый из которых – на вес золота и безмерно предан делу.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Само производство, на первый взгляд, несложное: в собранное от кобылиц молоко добавляют закваску и дрожжи, несколько раз взбивают и настаивают. Так в напитке запускаются два процесса брожения: молочнокислое и спиртовое. Затем кумыс разливается по бутылкам и отправляется в холодильные камеры. Производят напиток под нужды реализации, но в среднем ферма разливает до 500 литров в сутки.

Приготовление кумыса
6 из 11

Само производство, на первый взгляд, несложное: в собранное от кобылиц молоко добавляют закваску и дрожжи, несколько раз взбивают и настаивают. Так в напитке запускаются два процесса брожения: молочнокислое и спиртовое. Затем кумыс разливается по бутылкам и отправляется в холодильные камеры. Производят напиток под нужды реализации, но в среднем ферма разливает до 500 литров в сутки.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Кумыс, рассказывает мастер цеха Раиса Михайловна, бывает трех видов: суточный, двухдневный и трехдневный. У самого свежего, суточного, нежный кисло-сладкий вкус, его рекомендуют пить даже детям. По мере "старения" напиток становится кислее и крепче. В украинские времена ферма совместно с другими предприятиями производила кумыс, стабилизированный спиртом. Получались кумысные настойки крепостью 20 и 40 градусов. Как шутят старожилы фермы: "взял бутылку такого кумыса – и никакой закуски не нужно".

Кумысная ферма в крымских краях появилась в середине прошлого века, рассказывает директор предприятия Василий Любовецкий. Ее создали специально для реализации программы кумысолечения, которую разработали для реабилитации в крымских санаториях советского населения после Великой Отечественной войны. Тогда после изнуряющих голодных лет люди чем только не болели: туберкулез, проблемы с желудком и кишечником, нарушение обмена веществ…
7 из 11

Кумыс, рассказывает мастер цеха Раиса Михайловна, бывает трех видов: суточный, двухдневный и трехдневный. У самого свежего, суточного, нежный кисло-сладкий вкус, его рекомендуют пить даже детям. По мере "старения" напиток становится кислее и крепче. В украинские времена ферма совместно с другими предприятиями производила кумыс, стабилизированный спиртом. Получались кумысные настойки крепостью 20 и 40 градусов. Как шутят старожилы фермы: "взял бутылку такого кумыса – и никакой закуски не нужно".

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Настоящая гордость фермы – лошадиное стадо. Сейчас на ферме доятся 39 кобыл, остальные вольготничают на пастбищах. Днем кобылы пасутся с жеребятами, а доят их по ночам, каждые два часа. Всего четыре дойки. За раз с одной кобылы в среднем надаивают не менее полулитра молока – и на то, чтобы его забрать, у доярки есть всего полторы минуты, потому что в отличие от коров у лошади вымя маленькое, и молоко "про запас" она не вырабатывает. За ночь одна кобыла дает максимум 3-4 литра. Больше и не нужно: успеть бы это молоко переработать. В свежем кобыльем молоке всего 1% жирности и целых 6% сахара.

Стадо лошадей башкирской породы
8 из 11

Настоящая гордость фермы – лошадиное стадо. Сейчас на ферме доятся 39 кобыл, остальные вольготничают на пастбищах. Днем кобылы пасутся с жеребятами, а доят их по ночам, каждые два часа. Всего четыре дойки. За раз с одной кобылы в среднем надаивают не менее полулитра молока – и на то, чтобы его забрать, у доярки есть всего полторы минуты, потому что в отличие от коров у лошади вымя маленькое, и молоко "про запас" она не вырабатывает. За ночь одна кобыла дает максимум 3-4 литра. Больше и не нужно: успеть бы это молоко переработать. В свежем кобыльем молоке всего 1% жирности и целых 6% сахара.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Лошади – существа нежные и ранимые. Любое волнение в стойле – и у кобылы как по щелчку пропадает молоко. Для таких случаев коневоды пользуются хитростью природы: подводят под кобылицу жеребенка-сиротку. Парочка таких сироток всегда рядом со стадом во время дойки. Если к кобыле подводят "сиротинушку", срабатывает материнский инстинкт – покормить ребенка – и в вымени снова начинает вырабатываться молоко.

Кумыс
9 из 11

Лошади – существа нежные и ранимые. Любое волнение в стойле – и у кобылы как по щелчку пропадает молоко. Для таких случаев коневоды пользуются хитростью природы: подводят под кобылицу жеребенка-сиротку. Парочка таких сироток всегда рядом со стадом во время дойки. Если к кобыле подводят "сиротинушку", срабатывает материнский инстинкт – покормить ребенка – и в вымени снова начинает вырабатываться молоко.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

Свежее, только из-под кобылы, оно теплое и сладкое – как материнское молоко у людей, приговаривают работники.

Лошади – существа нежные и ранимые. Любое волнение в стойле – и у кобылы как по щелчку пропадает молоко. Для таких случаев коневоды пользуются хитростью природы: подводят под кобылицу жеребенка-сиротку. Парочка таких сироток всегда рядом со стадом во время дойки. Если к кобыле подводят сиротинушку, срабатывает материнский инстинкт – покормить ребенка – и в вымени снова начинает вырабатываться молоко. Свежее, только из-под кобылы, оно теплое и сладкое – как материнское молоко у людей, приговаривают работники.
10 из 11

Свежее, только из-под кобылы, оно теплое и сладкое – как материнское молоко у людей, приговаривают работники.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук

А еще гордость фермы и ее сила – это люди, на которых все держится. Для которых что семья, что работа – дело всей жизни и только "одна запись в трудовой книжке" на все пятьдесят взрослых лет. И которые искренне хотят созидать и делиться плодами своего труда со всеми окружающими, будь то жители их деревни или заезжие туристы.

Кумыс
11 из 11

А еще гордость фермы и ее сила – это люди, на которых все держится. Для которых что семья, что работа – дело всей жизни и только "одна запись в трудовой книжке" на все пятьдесят взрослых лет. И которые искренне хотят созидать и делиться плодами своего труда со всеми окружающими, будь то жители их деревни или заезжие туристы.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
1 из 11
Кумысная ферма в крымских краях появилась в середине прошлого века, рассказывает директор предприятия Василий Любовецкий. Ее создали специально для реализации программы кумысолечения, которую разработали для реабилитации в крымских санаториях советского населения после Великой Отечественной войны. Тогда после изнуряющих голодных лет люди чем только не болели: туберкулез, проблемы с желудком и кишечником, нарушение обмена веществ…
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
2 из 11

Для создания фермы в Крым привезли стадо башкирских лошадей специальной породы. Вместе с ним из Башкирии приехала семья специалистов, которая обучила в Крыму первое поколение кумысоделов. На пике производства стадо кобыл на ферме достигало 700 голов. В 80-е годы программу кумысолечения применяли 35 санаториев. Тогда объем производства кумыса за полгода достигал 150 тонн (сезон производства напитка - с мая по октябрь), в межсезонье производили еще около 300 тонн кумысного напитка (напиток на основе обезжиренного коровьего молока – ред.).

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
3 из 11

После распада Советского Союза ферма потеряла крупных оптовых заказчиков в лице санаториев. Объемы производства "эликсира долголетия" упали в 15 раз… Стадо тоже пришлось "оптимизировать": теперь в нем не больше 300 голов. Объем производства на сегодняшний день сохраняется на уровне 20% от давнишних объемов. Сегодня ферма производит кумыс только в объемах рыночного спроса: реализует через свои же магазины и поставляет небольшими партиями в отдельные санатории.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
4 из 11

Технология производства кумыса держится на традициях, которые, по сути, не меняются уже десятки лет. За новаторством здесь никто не гонится: традиции и гарантированное ими качество – главная ценность предприятия.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
5 из 11

Здесь все свое: свои кобылы, свое сырье, своя техника и технологии, свои корма. Свои сотрудники, каждый из которых – на вес золота и безмерно предан делу.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
6 из 11

Само производство, на первый взгляд, несложное: в собранное от кобылиц молоко добавляют закваску и дрожжи, несколько раз взбивают и настаивают. Так в напитке запускаются два процесса брожения: молочнокислое и спиртовое. Затем кумыс разливается по бутылкам и отправляется в холодильные камеры. Производят напиток под нужды реализации, но в среднем ферма разливает до 500 литров в сутки.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
7 из 11

Кумыс, рассказывает мастер цеха Раиса Михайловна, бывает трех видов: суточный, двухдневный и трехдневный. У самого свежего, суточного, нежный кисло-сладкий вкус, его рекомендуют пить даже детям. По мере "старения" напиток становится кислее и крепче. В украинские времена ферма совместно с другими предприятиями производила кумыс, стабилизированный спиртом. Получались кумысные настойки крепостью 20 и 40 градусов. Как шутят старожилы фермы: "взял бутылку такого кумыса – и никакой закуски не нужно".

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
8 из 11

Настоящая гордость фермы – лошадиное стадо. Сейчас на ферме доятся 39 кобыл, остальные вольготничают на пастбищах. Днем кобылы пасутся с жеребятами, а доят их по ночам, каждые два часа. Всего четыре дойки. За раз с одной кобылы в среднем надаивают не менее полулитра молока – и на то, чтобы его забрать, у доярки есть всего полторы минуты, потому что в отличие от коров у лошади вымя маленькое, и молоко "про запас" она не вырабатывает. За ночь одна кобыла дает максимум 3-4 литра. Больше и не нужно: успеть бы это молоко переработать. В свежем кобыльем молоке всего 1% жирности и целых 6% сахара.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
9 из 11

Лошади – существа нежные и ранимые. Любое волнение в стойле – и у кобылы как по щелчку пропадает молоко. Для таких случаев коневоды пользуются хитростью природы: подводят под кобылицу жеребенка-сиротку. Парочка таких сироток всегда рядом со стадом во время дойки. Если к кобыле подводят "сиротинушку", срабатывает материнский инстинкт – покормить ребенка – и в вымени снова начинает вырабатываться молоко.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
10 из 11

Свежее, только из-под кобылы, оно теплое и сладкое – как материнское молоко у людей, приговаривают работники.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
11 из 11

А еще гордость фермы и ее сила – это люди, на которых все держится. Для которых что семья, что работа – дело всей жизни и только "одна запись в трудовой книжке" на все пятьдесят взрослых лет. И которые искренне хотят созидать и делиться плодами своего труда со всеми окружающими, будь то жители их деревни или заезжие туристы.

© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
 
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