https://crimea.ria.ru/20250313/importozameschenie-i-ekzotika-kak-v-krymu-proizvodyat-mebel-1144908739.html

Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель

Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель

Продукция симферопольской фабрики заменила на рынке полуострова импортную мебель для отдыха на природе, рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T16:26

2025-03-13T16:26

2025-03-13T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Продукция симферопольской фабрики заменила на рынке полуострова импортную мебель для отдыха на природе, рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по промышленности, торговле и предпринимательству Оксана Доброрез.По ее словам, для изделий используют не только обычные материалы, но и экзотическую породу дерева - ироко. Древесина этого дерева из западной части Африки известна своей прочностью и эстетической привлекательностью. Компания предоставляет полный цикл - от проектирования до производства и монтажа мебели. И все это - с помощью инвестиций из бюджета республики, благодаря которым закуплено порядка 40% оборудования. Спрос на мебель из этой породы древесины в Крыму растет. Особенно в приморских городах.В основном, предприятие проектирует и создает мебель для общепита и объектов рекреации. Помимо дерева используют нержавеющую сталь.Производство открыли еще в 2020 году в рамках Соглашения о реализации инвестиционного проекта. Деньги на строительство выделили Крымского регионального фонда развития промышленности. Сейчас фабрика является полноценной частью большой программы импортозамещения в России, - добавила она.Всего за год на фабрике производят продукции на 67 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы" 8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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