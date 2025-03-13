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Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов

Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов

Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T17:15

2025-03-13T17:15

2025-03-13T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни".Также губернатор отметил, что Новый Херсонес – это не только комплекс зданий и музеев, но это также и новый центр гуманитарного знания".Комплекс одновременно могут посетить до 50 тысяч человек.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России."Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в ХерсонесеНовый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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