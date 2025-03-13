Рейтинг@Mail.ru
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250313/novyy-khersones-posetili-bolee-17-milliona-turistov-1144911419.html
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T17:15
2025-03-13T17:15
новости
новый херсонес
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139532857_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_1111a19553093b23eb11ae590620d7c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни".Также губернатор отметил, что Новый Херсонес – это не только комплекс зданий и музеев, но это также и новый центр гуманитарного знания".Комплекс одновременно могут посетить до 50 тысяч человек.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России."Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в ХерсонесеНовый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139532857_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_3ae0007d21700e406fe2383c2c76fa7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новый херсонес, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, михаил развожаев
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов

Новый Херсонес посетили 1,7 миллиона туристов с момента открытия

17:15 13.03.2025
 
© РИА Новости КрымТоржественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы "Крымская кругосветка 2024" прошла на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Торжественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы Крымская кругосветка 2024 прошла на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни".
"Несмотря на транспортные ограничения, уже более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес", - цитирует Развожаева РИА Новости Крым.
Также губернатор отметил, что Новый Херсонес – это не только комплекс зданий и музеев, но это также и новый центр гуманитарного знания".
Комплекс одновременно могут посетить до 50 тысяч человек.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
"Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение
Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых
 
НовостиНовый ХерсонесКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин
19:20Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин
19:14Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин
18:45Путин согласен прекратить боевые действия на Украине
18:41Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине
18:33Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров
18:26Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
18:07Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области
17:57"Орешник", перемирие и 9 мая – о чем говорили лидеры РФ и Белоруссии
17:44В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
17:15Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
17:02В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
16:51"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
16:41Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
16:35Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов
16:26Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
16:11Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
15:55У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
15:31"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
15:20В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
Лента новостейМолния