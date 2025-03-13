Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
Новый Херсонес посетили 1,7 миллиона туристов с момента открытия
© РИА Новости КрымТоржественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы "Крымская кругосветка 2024" прошла на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни".
"Несмотря на транспортные ограничения, уже более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес", - цитирует Развожаева РИА Новости Крым.
Также губернатор отметил, что Новый Херсонес – это не только комплекс зданий и музеев, но это также и новый центр гуманитарного знания".
Комплекс одновременно могут посетить до 50 тысяч человек.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
"Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.
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