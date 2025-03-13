СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса "ZOV Родины", передает корреспондент РИА Новости Крым.Все участники презентовали свои патриотичные номера на сцене Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.Всего в конкурсе приняли участие более 300 авторов из 25 районов Крыма."Регионы выходят на сцену как один, чтобы исполнить песни, стихи и прозу гражданского достоинства в честь нашей Родины", - сказал на церемонии открытия замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.Фестиваль учредил минкульт Крыма, в регионе его проводят уже второй раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса "ZOV Родины", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Все участники презентовали свои патриотичные номера на сцене Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.
"Мы наблюдаем гала-концерт победителей фестиваля. Все, кто участвует в сегодняшнем празднике - победители", - сказала завотделом фестивальных проектов Центра народного творчества Крыма Карина Хачатрян.
Всего в конкурсе приняли участие более 300 авторов из 25 районов Крыма.
"Регионы выходят на сцену как один, чтобы исполнить песни, стихи и прозу гражданского достоинства в честь нашей Родины", - сказал на церемонии открытия замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.
В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
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В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
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В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
3 из 3
В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
Фестиваль учредил минкульт Крыма, в регионе его проводят уже второй раз.
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