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В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"

В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины" - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"

В Симферополе состоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса "ZOV Родины", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T17:02

2025-03-13T17:02

2025-03-13T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса "ZOV Родины", передает корреспондент РИА Новости Крым.Все участники презентовали свои патриотичные номера на сцене Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.Всего в конкурсе приняли участие более 300 авторов из 25 районов Крыма."Регионы выходят на сцену как один, чтобы исполнить песни, стихи и прозу гражданского достоинства в честь нашей Родины", - сказал на церемонии открытия замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко.Фестиваль учредил минкульт Крыма, в регионе его проводят уже второй раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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