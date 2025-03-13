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Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров
Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T18:33
2025-03-13T18:33
2025-03-13T18:56
политика
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров.Кроме того, лидеры двух стран подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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политика, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости
Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров
Путин и Лукашенко подписали заявление по итогам переговоров и о взаимной защите граждан
18:33 13.03.2025 (обновлено: 18:56 13.03.2025)