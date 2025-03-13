https://crimea.ria.ru/20250313/putin-i-lukashenko-podpisali-zayavleniya-po-itogam-peregovorov-1144914071.html

Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров

Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Путин и Лукашенко подписали заявления по итогам переговоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T18:33

2025-03-13T18:33

2025-03-13T18:56

политика

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров.Кроме того, лидеры двух стран подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США

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россия

белоруссия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости