https://crimea.ria.ru/20250313/oreshnik-peremirie-i-9-maya--o-chem-govorili-lidery-rf-i-belorussii-1144912057.html

"Орешник", перемирие и 9 мая – о чем говорили лидеры РФ и Белоруссии

"Орешник", перемирие и 9 мая – о чем говорили лидеры РФ и Белоруссии - РИА Новости Крым, 13.03.2025

"Орешник", перемирие и 9 мая – о чем говорили лидеры РФ и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Ключевые темы встречи — в материале РИА НовостиКрым. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T17:57

2025-03-13T17:57

2025-03-13T17:58

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

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кремль

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Ключевые темы встречи — в материале РИА НовостиКрым.На Россию нельзя нажать по вопросам урегулирования конфликта на Украине, поэтому Вашингтон нажал на Киев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."На этих нажмем – можно нажать, на этих не нажмешь. Мы давно обсуждали эту проблему, что (президент США) Дональд (Трамп) придет и кулаком стукнет – все. Или санкции введут. Так уже ввели против нас столько санкций, что дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину. Что деваться, некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней", – сообщил президент Белоруссии в эфире Первого канала.Он добавил, что милитаризация Европы – сомнительное предприятие, которое может не устроить США. Но есть альтернатива таким шагам – честная и открытая политика."Пусть они еще договорятся о 800 миллиардов евро (на европейские военные расходы - ред.) и подумают еще, где они возьмут эти 800 миллиардов. Есть другой путь, абсолютно открытый, честный, мирный путь. И к этому же ведь и подталкивает конфликт на Украине. Ну хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и устраивать нормальную политику", – сообщил журналистам Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин будет разговаривать с представителями президента США Дональда Трампа в четверг-пятницу насчет перемирия на Украине, сказал Александр Лукашенко журналистам.Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например, в сфере авиастроения, заявил президент РФ Владимир Путин.Белорусский лидер заявил, что отношения РФ и Белоруссии вышли на очень высокий уровень.И также он добавил, что хорошим зеркалом этих отношений являются торгово-экономические отношения.Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.Владимир Путин подчеркнул, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом, несмотря на все сложности.Российский лидер добавил, что к визиту президента Белоруссии подготовили межведомственные документы, которые помогут на уровне конкретных предприятий и отраслей.Также Владимир Путин сообщил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая и на большом форуме, посвященном окончанию Великой Отечественной войны, в Волгограде.Встреча лидеров тет-а-тет продлилась час и три минуты. Затем начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоУ США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, кремль, новости