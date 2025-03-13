https://crimea.ria.ru/20250313/v-chem-znachenie-osvobozhdenie-sudzhi--mnenie-eksperta-1144904563.html

В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта

В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта

Освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T15:20

2025-03-13T15:20

2025-03-13T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Операция в Судже деморализовала всю армию Украины"Нам осталось освободить порядка 100 квадратных километров, и то это в основном посадки и там несколько населенных пунктов. Полагаю, это будет сделано в ближайшие дни. А дальше у нас появится возможность даже попытаться "на плечах" противника войти в Сумскую область для создания буферной зоны, о чем говорил президент во время посещения штаба группировки "Север" в Курской области", – сказал Кнутов.Он также отметил, что Владимир Зеленский рассчитывал разменять оккупированную ВСУ часть Курской области на какие-то утраченные киевским режимом территории, например, на Крым, но теперь он лишен этого маневра.Кроме того, по мнению Кнутова, стремительный, неожиданный и мощный удар российских войск по группировке ВСУ в Курской области фактически подействовал деморализующее на всю украинскую армию, в том числе и потому, что значительная часть группировки противника на этой территории физически уничтожена и продолжает уничтожаться.Комментируя приезд главы государства в Курскую область, эксперт отметил, что появление там Владимира Путина в военной форме также является весьма четким посланием.Операция "Поток" войдет в учебникиКак отметил Кнутов, действия российских войск в Курской области заслуживают похвалы, в особенности операция "Поток". По словам эксперта, подготовка операции заняла один месяц. Около 600 бойцов прошли 15 километров по трубе газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" диаметром около полутора метров. Военные использовали кислородные маски и респираторы, создали запасы продуктов питания, боеприпасов, оружия, средств связи, воды, медикаментов. Скрытно пройдя по трубе, они вышли в тыл противнику, что стало для него полной неожиданностью и вызвал панику в рядах ВСУ. В результате украинские боевики дрогнули. Практически за сутки российские военные освободили более 10 населенных пунктов.Кнутов также напомнил, что похожую операцию провели советские войска в 1945 году при освобождении Будапешта. Тогда группа бойцов морской пехоты под командованием Евдокии Завалий прошла по канализационному каналу в тыл немецких войск и захватила штаб немецкого командования.В этой связи опыт Великой Отечественной войны, грамотно примененный в сегодняшние дни, имеет принципиальное значение, указал аналитик.Приезд Путина в Курскую областьПрезидент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе. Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Также он предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года.ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суджа, мнения, юрий кнутов, вооруженные силы россии, курская область, потери всу