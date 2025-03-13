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НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев
НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев - РИА Новости Крым, 13.03.2025
НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев
НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T07:27
2025-03-13T07:34
николай патрушев
новости
россия
безопасность
вооруженные силы россии
нато
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".В частности, по его данным, натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубо­проводов, танкеров и сухогрузов.Патрушев подчеркнул, что европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Россией и США. В частности в срыве нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине заинтересована Великобритания, а Финляндия, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО.Судя по итогам саммита ЕС, принявшего решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать, убежден Патрушев. В этой связи гарантом суверенитета России на Северо-Западе он назвал укрепление военной мощи России на этом направлении.В январе Патрушев уже сообщал, что подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также заявить о правах на судоходство в Азовском море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском мореПланы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море – реакция Кремля
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николай патрушев, новости, россия, безопасность, вооруженные силы россии, нато, теракт
НАТО планирует теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев

НАТО планирует новые теракты против российских судов и трубопроводов – Патрушев

07:27 13.03.2025 (обновлено: 07:34 13.03.2025)
 
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

"Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", – заявил Патрушев.

В частности, по его данным, натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубо­проводов, танкеров и сухогрузов.
Патрушев подчеркнул, что европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Россией и США. В частности в срыве нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине заинтересована Великобритания, а Финляндия, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО.
Судя по итогам саммита ЕС, принявшего решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать, убежден Патрушев. В этой связи гарантом суверенитета России на Северо-Западе он назвал укрепление военной мощи России на этом направлении.

"Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе, несмотря на активные усилия вновь принятых в НАТО государств, которые буквально из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру они вступают", – заявил помощник президента РФ.

В январе Патрушев уже сообщал, что подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также заявить о правах на судоходство в Азовском море.
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Николай ПатрушевНовостиРоссияБезопасностьВооруженные силы РоссииНАТОТеракт
 
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