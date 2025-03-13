https://crimea.ria.ru/20250313/neischerpaemyy-rynok-stoit-li-v-krymu-zavodit-perepelov-1144909030.html

Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов

Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов

В перепелятниках пищат тысячи белоснежных птичек с небольшим пятнышком на голове, а перед ними - как в советской игре про волка в инкубаторе – лежат в лотках... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T16:35

2025-03-13T16:35

2025-03-13T16:35

сельское хозяйство

крым

новости крыма

бахчисарайский район

денис кратюк

минсельхоз крыма

экономика крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144909773_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_4115c9abb68595b55684afe8cee950b1.jpg.webp

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 13 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В перепелятниках пищат тысячи белоснежных птичек с небольшим пятнышком на голове, а перед ними - как в советской игре про волка в инкубаторе – лежат в лотках коричневые крапчатые яички. Но их не собирают для еды. Это – будущее маточное поголовье птичника, единственного такого в Крыму.Техасский фараон в КрымуС фермером Люманом Усмановым мы уже знакомы. Именно к нему журналистов возили полюбоваться на шикарнейших быков породы лимузин. Активная семья Усмановых на крупном рогатом скоте останавливаться не пожелала и организовала около одного из сел Бахчисарайского района еще и птичники с перепелами. Кстати, журналистов легко запустили в хозяйство, не опасаясь, что поголовье заразится, например, птичьим гриппом, так как у перепелов температура тела выше, чем у кур или уток.Для разведения Усмановы выбрали мясную породу перепелов – Техасского фараона. Это крупный бройлер: тушка весит от 250 до 400 граммов. А еще он очень продуктивен: курочки нестись начинают быстро, а яйца быстро инкубируются – не 21 день, как у других пород, а всего 17. Общая продолжительность жизни перепела на этой ферме после появления на свет из яйца – 47-максимум 55 дней, а потом тушки перепелов развозят по крымским кафе и ресторанам: с этой семейной фермы в общепит ежемесячно поставляют 300-400 кг тушек.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк уверенно заявляет: эта цифра – капля в океане для Крыма. Рынок перепелиного мяса в республике практически никем не занят, а спрос велик. Он называет это направление сельского хозяйства принципиально важным для полуострова, поэтому лично приехал на ферму.Расходиться, по расчетам фермеров, 12 тонн перепелиного мяса будут преимущественно по элитным предприятиям общественного питания на любимых туристами южнобережных курортах.Поддержка маточного поголовьяПо словам Кратюка, у предприятия Усмановых перспективы очень хорошие, так как и порода для быстрого и качественного разведения выбрана правильно, и место для расширения производства есть, есть и специалисты, умеющие качественно выращивать перепела."В Крыму очень часто бывает проблема производства какого-то нового вида животноводческой продукции, связанная с тем, что нет места, либо есть санитарная зона. В данном случае ферма отдалена от населенного пункта, это здания бывшего животноводческого комплекса, есть все коммуникации, есть газ", - перечисляет он.Кратюк также объясняет, что для минсельхоза Крыма принципиальным является поддержка маточного поголовья. А в самом министерстве добавляют, что "Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" поддержку сельхозтоваропроизводителей Республики Крым из бюджетов двух уровней в 2025 году будет направлено 40 млн рублей на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе племенного молодняка птицы."В данном случае, так как это фермерское хозяйство, мы можем оказать поддержку в виде гранта – это порядка 4 млн рублей, либо по категории "семейная ферма" – это 15 млн рублей", - конкретизирует Денис Кратюк.Птичий климат-контрольФевзи Усманов в свою очередь говорит, что их хозяйство планирует увеличить поголовье минимум в пять раз. А еще необходимо приобрести дорогостоящее оборудование – инкубатор кормового цеха, так как корм должен быть стандартизирован. Необходимо также оборудовать убойный цех, который должен отвечать всем требованиям ветеринарной службы и Роспотребнадзора. Но первоначально – климатическая система."Нужна система "теплый пол", чтобы выровнять в птичнике температуру, так как перепела в нижних клетках страдают от холодного воздуха, а в верхних – от жары", - объясняет он.Такие планы развития фермы Усмановых рассчитаны на год плотной работы. Работы при помощи государства, готового идти навстречу инициативным, трудолюбивым и ответственным крымским сельхозпроизводителям.Всего на территории Республики Крым отраслью птицеводства занимаются пять сельскохозяйственных предприятий, а также более 10 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 января 2025 года по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым в хозяйствах всех категорий содержится 5,9 млн голов сельскохозяйственной птицы, что на 3,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года или на 192,9 тыс. голов, гласит справка министерства сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овецЭкзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоныСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, новости крыма, бахчисарайский район, денис кратюк, минсельхоз крыма, экономика крыма, видео