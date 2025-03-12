https://crimea.ria.ru/20250312/vashington-i-kiev-obsudili-territorialnye-ustupki---rubio-1144869935.html

Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио

Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио

На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T16:04

2025-03-12T16:04

2025-03-12T16:04

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марко рубио

переговоры

сша

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Госсекретарь США также добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ Рубио не подтвердил. Но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марко рубио, переговоры, сша, украина, политика