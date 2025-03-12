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Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио
Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио
На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T16:04
2025-03-12T16:04
новости
марко рубио
переговоры
сша
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Госсекретарь США также добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ Рубио не подтвердил. Но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, марко рубио, переговоры, сша, украина, политика
Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио

США и Украина на переговорах обсуждали территориальные уступки – Рубио

16:04 12.03.2025
 
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У нас были (такие - ред.) разговоры", – сказал Рубио, отвечая на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.
Госсекретарь США также добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ Рубио не подтвердил. Но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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