Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио
США и Украина на переговорах обсуждали территориальные уступки – Рубио
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На переговорах между Вашингтоном и Киевом, которые прошли в Джидде, обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У нас были (такие - ред.) разговоры", – сказал Рубио, отвечая на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.
Госсекретарь США также добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ Рубио не подтвердил. Но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
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