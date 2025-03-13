https://crimea.ria.ru/20250313/putin-soglasen-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1144913757.html

Путин согласен прекратить боевые действия на Украине

Путин согласен прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Путин согласен прекратить боевые действия на Украине

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T18:45

2025-03-13T18:45

2025-03-13T19:08

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, украинская сторона должна была бы просить перемирия у США самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается "на земле". Президент отметил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы". Кроме того, по словам Путина, есть вероятность того, что эти 30 суток, на которые предлагается заключить перемирие, могут быть использовано для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, и чтобы мобилизованные вновь подразделения проходили подготовку. Кроме того, по словам Путина, будет очень сложно определить, кто и где вдоль всей линии боевого соприкосновения нарушит возможную договоренность о прекращении огня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости