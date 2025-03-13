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Путин согласен прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Путин согласен прекратить боевые действия на Украине
Путин согласен прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Путин согласен прекратить боевые действия на Украине
Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T18:45
2025-03-13T19:08
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, украинская сторона должна была бы просить перемирия у США самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается "на земле". Президент отметил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы". Кроме того, по словам Путина, есть вероятность того, что эти 30 суток, на которые предлагается заключить перемирие, могут быть использовано для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, и чтобы мобилизованные вновь подразделения проходили подготовку. Кроме того, по словам Путина, будет очень сложно определить, кто и где вдоль всей линии боевого соприкосновения нарушит возможную договоренность о прекращении огня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости
Путин согласен прекратить боевые действия на Украине

Путин: прекращение боевых действия на Украине должно привести к долгосрочному миру

18:45 13.03.2025 (обновлено: 19:08 13.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Путина, украинская сторона должна была бы просить перемирия у США самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается "на земле". Президент отметил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы".
"Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государства.
Кроме того, по словам Путина, есть вероятность того, что эти 30 суток, на которые предлагается заключить перемирие, могут быть использовано для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, и чтобы мобилизованные вновь подразделения проходили подготовку.

"Или ничего этого не будет делаться, но тогда возникает вопрос: а как будет решаться вопрос о контроле, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это все понятно", - подчеркнул российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, будет очень сложно определить, кто и где вдоль всей линии боевого соприкосновения нарушит возможную договоренность о прекращении огня.
"Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Нам нудно и с американскими нашими партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нам поддерживается", - заключил президент РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.
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