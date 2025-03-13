https://crimea.ria.ru/20250313/belorussiya-delaet-puskovye-ustanovki-dlya-oreshnika--lukashenko-1144908534.html

Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко

Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко

Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T16:11

2025-03-13T16:11

2025-03-13T16:21

ракетная система средней дальности "орешник"

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

белоруссия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, оружие, новости