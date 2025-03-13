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Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T16:11
2025-03-13T16:21
ракетная система средней дальности "орешник"
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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ракетная система средней дальности "орешник", белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, оружие, новости
Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко

В Белоруссии изготавливают пусковые установки для "Орешника" и ждут от РФ сами ракеты

16:11 13.03.2025 (обновлено: 16:21 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ждет самих ракет от РФ, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
"Когда я погрузился в эту проблему – (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) меня погрузил, – оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", – сообщил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.
В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>
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Ракетная система средней дальности "Орешник"БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияОружиеНовости
 
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