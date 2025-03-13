https://crimea.ria.ru/20250313/rossiya-i-belorussiya-prodolzhat-soobscha-stroit-soyuznoe-gosudarstvo--putin-1144913456.html
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста двух стран. Об РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T18:26
2025-03-13T18:26
2025-03-13T18:37
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Путин отметил, что Белоруссия и Россия являются не только ближайшими соседями, но и надежными союзниками, подлинно стратегическими партнерами и настоящими друзьями. "В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - указал он. По словам президента РФ, сегодняшний переговоры прошли в традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере. Главы государств подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство – Путин
Россия и Белоруссия продолжат углублять интеграцию в рамках Союзного государства - Путин
18:26 13.03.2025 (обновлено: 18:37 13.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал глава российского государства.
Путин отметил, что Белоруссия и Россия являются не только ближайшими соседями, но и надежными союзниками, подлинно стратегическими партнерами и настоящими друзьями.
"В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - указал он.
По словам президента РФ, сегодняшний переговоры прошли в традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере. Главы государств подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны.
"Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. В нашем с президентом Белоруссии совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей", - добавил Путин.
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