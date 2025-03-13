https://crimea.ria.ru/20250313/evropa-mozhet-poluchit-deshevyy-gaz-posle-dogovorennostey-rf-i-ssha--putin-1144914977.html

Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин

Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин

Если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут вернуться поставки дешевого газа. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T19:27

2025-03-13T19:27

2025-03-13T19:27

газ

поставки российского газа в европу

владимир путин (политик)

европа

европейский союз (ес)

новости

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут вернуться поставки дешевого газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе общения с журналистами Лукашенко озвучил прогноз: В ответ на это Владимир Путин уточнил: Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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