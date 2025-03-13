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Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин
Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин
Если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут вернуться поставки дешевого газа. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T19:27
2025-03-13T19:27
газ
поставки российского газа в европу
владимир путин (политик)
европа
европейский союз (ес)
новости
политика
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут вернуться поставки дешевого газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе общения с журналистами Лукашенко озвучил прогноз: В ответ на это Владимир Путин уточнил: Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – ЛукашенкоБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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газ, поставки российского газа в европу, владимир путин (политик), европа, европейский союз (ес), новости, политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия
Европа может получить дешевый газ после договоренностей РФ и США – Путин

Европа может вновь получать дешевый газ в случае договоренностей РФ и США – Путин

19:27 13.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут вернуться поставки дешевого газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
В ходе общения с журналистами Лукашенко озвучил прогноз:
"Если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".
В ответ на это Владимир Путин уточнил:
"Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно… Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, и это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры на высоком уровне в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. Ключевые темы встречи — в материале РИА Новости Крым.
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19:14Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин
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18:41Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине
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