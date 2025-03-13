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Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента РФ РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T16:41
2025-03-13T16:41
россия
сша
новости
дональд трамп
внешняя политика
переговоры
украина
юрий ушаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя приезд американского делегата в Москву.Он не исключил, что может произойти и встреча на самом высоком уровне. Ушаков считает, что сейчас стоит ожидать от западных чиновников заявлений о том, что "русские не хотят перемирия", а на самом деле Россия хочет долгосрочного урегулирования. В четверг днем стало известно, что самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский представитель посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно следит и следила за состоявшейся 11 марта в Джидде встречей представителей США и Украины". По ее словам, российская сторона готова обсудить с американскими представителями предложение о перемирии, и такие контакты могут состояться уже в четверг, 13 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоРоссия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИДЗачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву
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РИА Новости Крым
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60
россия, сша, новости, дональд трамп, внешняя политика, переговоры, украина, юрий ушаков
Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России

Уиткофф в Москве встретится с представителями России очень высокого ранга - Ушаков

16:41 13.03.2025
 
© AP PhotoСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя приезд американского делегата в Москву.

"Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков в комментарии тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.

Он не исключил, что может произойти и встреча на самом высоком уровне.
Ушаков считает, что сейчас стоит ожидать от западных чиновников заявлений о том, что "русские не хотят перемирия", а на самом деле Россия хочет долгосрочного урегулирования.
В четверг днем стало известно, что самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский представитель посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно следит и следила за состоявшейся 11 марта в Джидде встречей представителей США и Украины". По ее словам, российская сторона готова обсудить с американскими представителями предложение о перемирии, и такие контакты могут состояться уже в четверг, 13 марта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияСШАНовостиДональд ТрампВнешняя политикаПереговорыУкраинаЮрий Ушаков
 
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