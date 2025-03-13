https://crimea.ria.ru/20250313/uitkoff-v-moskve---budet-li-vstrecha-s--predstavitelyami-rossii-1144910143.html

Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России

Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента РФ РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T16:41

2025-03-13T16:41

2025-03-13T16:41

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сша

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дональд трамп

внешняя политика

переговоры

украина

юрий ушаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя приезд американского делегата в Москву.Он не исключил, что может произойти и встреча на самом высоком уровне. Ушаков считает, что сейчас стоит ожидать от западных чиновников заявлений о том, что "русские не хотят перемирия", а на самом деле Россия хочет долгосрочного урегулирования. В четверг днем стало известно, что самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский представитель посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "внимательно следит и следила за состоявшейся 11 марта в Джидде встречей представителей США и Украины". По ее словам, российская сторона готова обсудить с американскими представителями предложение о перемирии, и такие контакты могут состояться уже в четверг, 13 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоРоссия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИДЗачем спецпосланник Трампа Уиткофф полетит к Путину в Москву

россия

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, новости, дональд трамп, внешняя политика, переговоры, украина, юрий ушаков