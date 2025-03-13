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В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
Порядка 15 инклюзивных экскурсий для детей и подростков с ограниченными возможностями уже провели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерство курортов и РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T17:44
2025-03-13T17:44
2025-03-13T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Порядка 15 инклюзивных экскурсий для детей и подростков с ограниченными возможностями уже провели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерство курортов и туризма РК.По мнению министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, инклюзивный туризм развивается во многих курортных регионах, это направление становится все более востребованным.Экспериментальной площадкой для развития инклюзивного туризма в Крыму выбрана Евпатория. В том числе, это решение связано с тем, что город является круглогодичной детской здравницей, а городской турмаршрут "Малый Иерусалим" соответствует всем требованиям доступной среды.Ранее уже сообщалось о запуске инклюзивных туристических маршрутов в летнее время, а также о том, что в перспективе планируют внедрять в работу экскурсоводов технологии искусственного интеллекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах КрымаСложный пешеходный маршрут открывают на Ай-ПетриНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, экскурсии, крым, сергей ганзий, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм
В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
Порядка 15 инклюзивных экскурсий провели в тестовом режиме в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Порядка 15 инклюзивных экскурсий для детей и подростков с ограниченными возможностями уже провели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерство курортов и туризма РК.
"В Республике Крым с 2024 года начата реализация Проекта развития инклюзивного туризма. В настоящее время проведено в тестовом режиме более 15 инклюзивных экскурсий, разработанных педагогами Крымского Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. К лету текущего года в Республике Крым будет запущена серия инклюзивных экскурсий, в том числе на ведущих объектах экскурсионного показа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По мнению министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, инклюзивный туризм развивается во многих курортных регионах, это направление становится все более востребованным.
"Министерство приступило к разработке комплексной программы развития инклюзивного туризма в республике, начав с разработки инклюзивных экскурсий для детей с ОВЗ. Планируется объединить уже подготовленные объекты в турмаршруты, а в дальнейшем продолжать обустройство инфраструктуры", - цитирует Ганзия профильная пресс-служба.
Экспериментальной площадкой для развития инклюзивного туризма в Крыму выбрана Евпатория. В том числе, это решение связано с тем, что город является круглогодичной детской здравницей, а городской турмаршрут "Малый Иерусалим" соответствует всем требованиям доступной среды.
Ранее уже сообщалось
о запуске инклюзивных туристических маршрутов в летнее время, а также о том, что в перспективе планируют внедрять в работу экскурсоводов технологии искусственного интеллекта.
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