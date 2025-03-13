https://crimea.ria.ru/20250313/v-krymu-proveli-15-inklyuzivnykh-ekskursiy-1144911745.html

В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий

В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий

Порядка 15 инклюзивных экскурсий для детей и подростков с ограниченными возможностями уже провели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерство курортов и РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T17:44

2025-03-13T17:44

2025-03-13T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Порядка 15 инклюзивных экскурсий для детей и подростков с ограниченными возможностями уже провели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерство курортов и туризма РК.По мнению министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, инклюзивный туризм развивается во многих курортных регионах, это направление становится все более востребованным.Экспериментальной площадкой для развития инклюзивного туризма в Крыму выбрана Евпатория. В том числе, это решение связано с тем, что город является круглогодичной детской здравницей, а городской турмаршрут "Малый Иерусалим" соответствует всем требованиям доступной среды.Ранее уже сообщалось о запуске инклюзивных туристических маршрутов в летнее время, а также о том, что в перспективе планируют внедрять в работу экскурсоводов технологии искусственного интеллекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах КрымаСложный пешеходный маршрут открывают на Ай-ПетриНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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