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Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области
Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области
Три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T18:07
2025-03-13T18:28
новости
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один вражеский дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа. Ранения получила местная жительница, ее осколком ранило в голову и плечо, уточнил губернатор.Также от ударов FPV-дронов в городе Шебекино пострадало предприятие — повреждены забор и кровля производственного здания. Кроме того, повержены также частные дома и автомобили в регионе, добавил Гладков.Несколько дней назад в результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области, был раненбоец самообороны. Также ранее в понедельник погиб мирный житель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем значение освобождения Суджи – мнение экспертаЗаявление Путина по Курской области – какие сигналы дает РоссияУдар ВСУ по заводу в Курской области: СК возбудил дело о теракте
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РИА Новости Крым
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новости, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Двое мужчин и женщина ранены в результате ударов БПЛА по Белгородской области – Гладков

18:07 13.03.2025 (обновлено: 18:28 13.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшие направлены в больницу для оказания всей необходимой помощи.
Еще один вражеский дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа. Ранения получила местная жительница, ее осколком ранило в голову и плечо, уточнил губернатор.
Также от ударов FPV-дронов в городе Шебекино пострадало предприятие — повреждены забор и кровля производственного здания. Кроме того, повержены также частные дома и автомобили в регионе, добавил Гладков.
Несколько дней назад в результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области, был раненбоец самообороны. Также ранее в понедельник погиб мирный житель региона.
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НовостиВячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествия
 
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