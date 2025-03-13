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Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T18:07

2025-03-13T18:07

2025-03-13T18:28

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вячеслав гладков

обстрелы всу

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обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один вражеский дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа. Ранения получила местная жительница, ее осколком ранило в голову и плечо, уточнил губернатор.Также от ударов FPV-дронов в городе Шебекино пострадало предприятие — повреждены забор и кровля производственного здания. Кроме того, повержены также частные дома и автомобили в регионе, добавил Гладков.Несколько дней назад в результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области, был раненбоец самообороны. Также ранее в понедельник погиб мирный житель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем значение освобождения Суджи – мнение экспертаЗаявление Путина по Курской области – какие сигналы дает РоссияУдар ВСУ по заводу в Курской области: СК возбудил дело о теракте

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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