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Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области
Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области
В числе подразделений, которые проявили себя наилучшим образом в боях на Курском направлении, верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил морпехов 810-й... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T22:38
2025-03-12T22:56
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
морская пехота чф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
владимир путин (политик)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В числе подразделений, которые проявили себя наилучшим образом в боях на Курском направлении, верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.В ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области Владимир Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые, как он отметил, "у него на слуху"."Вы (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – ред.) уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", - сказал он в ходе посещения пункта управления курской группировкой.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду прибыл на один из пунктов управления группировкой на Курском направлении, где провел совещание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В своем докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину начальник генштаба Герасимов отметил, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, ее ликвидируют.По его информации, от врага зачищены и освобождены 86% территории Курской области, потери ВСУ на этом участке фронта 68 тысяч человек. Также Герасимов доложил президенту, что группировка "Север" только за последние пять дней освободила 24 населенных пункта.Армия России на отдельных участках уже пересекла границу и вошла в Сумскую область Украины, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ. Он также заверил, что украинские силы будут разгромлены в кротчайшие сроки, тогда же будет выполнен выход на госграницу.Как ранее сообщалось, бойцы подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области.Всего за время боев под Курском ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволенГерасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир путин (политик), новости сво
Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области

Путин высоко оценил боевую работу 810-й бригады Черноморского флота в Курской области

22:38 12.03.2025 (обновлено: 22:56 12.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В числе подразделений, которые проявили себя наилучшим образом в боях на Курском направлении, верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.
В ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области Владимир Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые, как он отметил, "у него на слуху".
"Вы (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – ред.) уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", - сказал он в ходе посещения пункта управления курской группировкой.

"Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", - сказал президент.

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду прибыл на один из пунктов управления группировкой на Курском направлении, где провел совещание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В своем докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину начальник генштаба Герасимов отметил, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, ее ликвидируют.
По его информации, от врага зачищены и освобождены 86% территории Курской области, потери ВСУ на этом участке фронта 68 тысяч человек. Также Герасимов доложил президенту, что группировка "Север" только за последние пять дней освободила 24 населенных пункта.
Армия России на отдельных участках уже пересекла границу и вошла в Сумскую область Украины, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ. Он также заверил, что украинские силы будут разгромлены в кротчайшие сроки, тогда же будет выполнен выход на госграницу.
Как ранее сообщалось, бойцы подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области.
Всего за время боев под Курском ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.
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