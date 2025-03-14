Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
Зеленский сделал заявление по ситуации с ВСУ в Курской области
20:36 14.03.2025 (обновлено: 20:45 14.03.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена. Об этом пишет украинское издание "Страна".
"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию", – сказал Зеленский.
При этом он заявил, что в ходе "операции" задачи были выполнены.
"Она (операция – ред.) свою задачу выполнила. Первым спало давление на Харьковском направлении... Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная", – сказал Зеленский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сказанное Зеленским о "выполнении задачи" ВСУ в Курской области.
"То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" – написала она в своем Telegram-канале.
12 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на "более выгодные рубежи".
В тот же день президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе и поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и освободить регион.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль с. Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
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