https://crimea.ria.ru/20250314/zelenskiy-priznal-okonchanie-operatsii-vsu-v-kurskoy-oblasti--1144949035.html

Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области

Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T20:36

2025-03-14T20:36

2025-03-14T20:45

владимир зеленский

украина

всу (вооруженные силы украины)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена. Об этом пишет украинское издание "Страна".При этом он заявил, что в ходе "операции" задачи были выполнены.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сказанное Зеленским о "выполнении задачи" ВСУ в Курской области.12 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на "более выгодные рубежи".В тот же день президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе и поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и освободить регион.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль с. Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской областиВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ

https://crimea.ria.ru/20250314/vsu-udarili-po-muzeyu-v-sudzhe---pogibla-zhenschina-1144948906.html

украина

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, мария захарова