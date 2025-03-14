Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250314/zelenskiy-priznal-okonchanie-operatsii-vsu-v-kurskoy-oblasti--1144949035.html
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T20:36
2025-03-14T20:45
владимир зеленский
украина
всу (вооруженные силы украины)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875985_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_251d05bb4045b8e6fcbe7df7c0a997da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена. Об этом пишет украинское издание "Страна".При этом он заявил, что в ходе "операции" задачи были выполнены.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сказанное Зеленским о "выполнении задачи" ВСУ в Курской области.12 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на "более выгодные рубежи".В тот же день президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе и поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и освободить регион.13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль с. Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской областиВ чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
https://crimea.ria.ru/20250314/vsu-udarili-po-muzeyu-v-sudzhe---pogibla-zhenschina-1144948906.html
украина
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875985_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da07bf7f4c632f13ccfbda0b8cac102f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, мария захарова
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области

Зеленский сделал заявление по ситуации с ВСУ в Курской области

20:36 14.03.2025 (обновлено: 20:45 14.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Курской области сложной, дав понять, что неудачная попытка ВСУ захватить территории России здесь завершена. Об этом пишет украинское издание "Страна".
"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию", – сказал Зеленский.
При этом он заявил, что в ходе "операции" задачи были выполнены.
"Она (операция – ред.) свою задачу выполнила. Первым спало давление на Харьковском направлении... Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная", – сказал Зеленский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сказанное Зеленским о "выполнении задачи" ВСУ в Курской области.
"То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" – написала она в своем Telegram-канале.
12 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на "более выгодные рубежи".
В тот же день президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе и поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и освободить регион.
13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи – самого крупного населенного пункта, который боевики ВСУ смогли захватить после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
14 марта Минобороны России заявило об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области, а также взятии под контроль с. Новенькое в Сумской области, где ранее была объявлена эвакуация из восьми приграничных населенных пунктов.
В оперштабе Курской области вечером 14 марта сообщили, что в шести приграничных районах региона с субботы, 15 марта, вводится ограничение на посещение населенных пунктов в связи с работой саперов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
Город Суджа в Курской области
20:32
ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМария Захарова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Два крымских котика вошли в топ-5 хвостатых хранителей Минкультуры России
21:35Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой
21:10Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас
20:51Лето в марте: синоптики прогнозируют теплые выходные в Крыму
20:36Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
20:32ВСУ ударили по музею в освобожденной Судже - погибла сотрудница
20:19"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
19:50Над Крымом отработала ПВО
19:41Путин ответил на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
19:39Путин: администрация Трампа делает все для налаживания отношений с РФ
19:27Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай
18:51Пожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев
18:39Стратегическое партнерство - РФ и Венесуэла подпишут соглашение
18:28Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок
18:12123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперы
17:45Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения
17:25С 2014 года доходы крымского бюджета увеличились в пять раз – Гоцанюк
17:10Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ
17:04У Крымского моста выросла очередь
16:53Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
Лента новостейМолния