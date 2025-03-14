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"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2025
"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
На мысе Хрустальном в Севастополе продолжают возводить два крупных объекта культурно-образовательного кластера. Один из них – музейный комплекс - достроят уже к РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T20:19
2025-03-14T20:19
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севастополь
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строительство
театр оперы и балета в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На мысе Хрустальном в Севастополе продолжают возводить два крупных объекта культурно-образовательного кластера. Один из них – музейный комплекс - достроят уже к концу лета. Театр оперы и балета тоже сильно преобразился. Что происходит на масштабной стройплощадке с видом на Севастопольскую бухту, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.По задумке архитекторов, основная часть музейного комплекса будто парит над землей. Его так и называют – "облако". Именно в нем будут проходить выставки произведений современного и классического искусства, основу которых составят картины. Первая экспозиция может открыться уже в этом году – грядущее лето станет завершающим этапом строительных работ.Большое внимание строители уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации, все решают в тандеме с будущими пользователями, заметила она.По словам Ирины, сейчас в здании заканчивают чистовую отделку внутренних помещений и готовятся остеклять уникальную витражную конструкцию – купол. "Он будет как бы пронзать здание и пропускать много солнечного света", – заметила представитель компании.Помимо галереи, в музейном комплексе заработает центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедиа арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.Вокруг здания тоже кипит работа – благоустройство почти закончили. И здесь тоже не обошлось без уникальностей: появилась отдельная зона музеефикации на месте проведенных раскопок, где археологи обнаружили, в частности, остатки строений военного укрепления "Форт Меньшиков".Из центра города, минуя Артиллерийскую бухту, можно будет попасть и сюда, и на территорию через дорогу, у Театра оперы и балета, который тоже обозначился своими "парящими" конструкциями. В частности, консолью, которая выдалась в сторону моря на 35 метров на пятнадцатиметровой высоте от земли.Сюда можно будет попасть с двух сторон, и эта зона будет доступной для всех гуляющих, а не только для тех, кто захочет прийти на спектакль или концерт, подчеркивают в компании.По словам замруководителя проекта АО "АРГО" Дениса Зайцева, на сегодняшний день монтаж основных металлоконструкций, ни одна из которых не повторяется, выполнен на 100%."Но парящий вид конструкции придает не только сам каркас, а и фасадная часть, и кровля, и витражное заполнение. Работы в комплексе все сложные на этом объекте ввиду особенностей архитектуры", – отметил Зайцев.В основе – шарнирные опоры, технология которых используется в мостостроении. Они обеспечивают сейсмостойкость до 9 баллов.Сейчас как раз в самом разгаре обустройство кровли и возведение фасадов и витражей. Просторное фойе театра тоже будет все "в стекле". Отсюда можно будет попасть сразу в большой зал на 1100 мест. Среди лесов здесь уже можно разглядеть зону амфитеатра и балконы. Ведутся подготовительные работы к монтажу оборудования. Малый зал, с другой стороны, сможет принять до 200 гостей.В целом здание готово более чем наполовину. Работы должны завершить в 2026 году.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат
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севастополь, видео, строительство, театр оперы и балета в севастополе, новости севастополя, крым, новости крыма
"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе

Музейный комплекс на мысе Хрустальном в Севастополе достроят к концу лета - видео

20:19 14.03.2025
 
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. На мысе Хрустальном в Севастополе продолжают возводить два крупных объекта культурно-образовательного кластера. Один из них – музейный комплекс - достроят уже к концу лета. Театр оперы и балета тоже сильно преобразился. Что происходит на масштабной стройплощадке с видом на Севастопольскую бухту, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
По задумке архитекторов, основная часть музейного комплекса будто парит над землей. Его так и называют – "облако". Именно в нем будут проходить выставки произведений современного и классического искусства, основу которых составят картины. Первая экспозиция может открыться уже в этом году – грядущее лето станет завершающим этапом строительных работ.
"Музей в высокой степени готовности. К осени он будет передан Российской галерее искусств, и она обещает провести первую выставку уже в декабре этого года", – рассказала пресс-секретарь компании-подрядчика АО "АРГО" Ирина Зенина.
Большое внимание строители уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации, все решают в тандеме с будущими пользователями, заметила она.
"Мы, например, не можем установить систему пожаротушения в любой части зала, а должны предусмотреть, чтобы она не попала на картину и не затопила ее. То есть работа идет в связке с сотрудниками музея уже сейчас", – уточнила Зенина.
По словам Ирины, сейчас в здании заканчивают чистовую отделку внутренних помещений и готовятся остеклять уникальную витражную конструкцию – купол. "Он будет как бы пронзать здание и пропускать много солнечного света", – заметила представитель компании.
Помимо галереи, в музейном комплексе заработает центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедиа арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Музейный комплекс
1 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Жилой дом для сотрудников
2 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Музейный комплекс
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Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Театр оперы и балета
4 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
5 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
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Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
7 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
8 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
9 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
10 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
11 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
1 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
2 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
3 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
4 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
5 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
6 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
7 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
8 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
9 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
10 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
11 из 11
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
Вокруг здания тоже кипит работа – благоустройство почти закончили. И здесь тоже не обошлось без уникальностей: появилась отдельная зона музеефикации на месте проведенных раскопок, где археологи обнаружили, в частности, остатки строений военного укрепления "Форт Меньшиков".
"И нам Севастопольский государственный университет разработал концепцию по сохранению облика этих археологических остатков. Сейчас у нас там работают реставраторы со строителями. И мы встраиваем здесь нашу прогулочную зону, чтобы был единый ансамбль", – сказала Зенина.
Из центра города, минуя Артиллерийскую бухту, можно будет попасть и сюда, и на территорию через дорогу, у Театра оперы и балета, который тоже обозначился своими "парящими" конструкциями. В частности, консолью, которая выдалась в сторону моря на 35 метров на пятнадцатиметровой высоте от земли.
Сюда можно будет попасть с двух сторон, и эта зона будет доступной для всех гуляющих, а не только для тех, кто захочет прийти на спектакль или концерт, подчеркивают в компании.
Театр обещает стать одним из самых грандиозных объектов культуры России, а на юге страны аналогов ему нет именно благодаря уникальности с точки зрения конструктива.
По словам замруководителя проекта АО "АРГО" Дениса Зайцева, на сегодняшний день монтаж основных металлоконструкций, ни одна из которых не повторяется, выполнен на 100%.
"Но парящий вид конструкции придает не только сам каркас, а и фасадная часть, и кровля, и витражное заполнение. Работы в комплексе все сложные на этом объекте ввиду особенностей архитектуры", – отметил Зайцев.
В основе – шарнирные опоры, технология которых используется в мостостроении. Они обеспечивают сейсмостойкость до 9 баллов.
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Академия хореографии
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Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
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Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Музейный комплекс
3 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
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Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство культурного кластера на мысе Хрустальном
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Театр оперы и балета
5 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
1 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
2 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
3 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
4 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
5 из 5
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном
© РИА Новости Крым
Сейчас как раз в самом разгаре обустройство кровли и возведение фасадов и витражей. Просторное фойе театра тоже будет все "в стекле". Отсюда можно будет попасть сразу в большой зал на 1100 мест. Среди лесов здесь уже можно разглядеть зону амфитеатра и балконы. Ведутся подготовительные работы к монтажу оборудования. Малый зал, с другой стороны, сможет принять до 200 гостей.
В целом здание готово более чем наполовину. Работы должны завершить в 2026 году.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
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