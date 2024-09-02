https://crimea.ria.ru/20240902/v-sevastopole-dostroili-akademiyu-khoreografii-na-250-uchaschikhsya-1140068339.html

В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся

В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся

В Севастополе завершено строительство Академии хореографии, возведенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T16:33

2024-09-02T16:33

2024-09-02T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено строительство Академии хореографии, возведенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Академия хореографии в Севастополе, рассчитанная на 250 учащихся, является самой южной в России, она построена на берегу Черного моря. По словам губернатора Михаила Развожаева, здание готово к вводу в эксплуатацию, сейчас предстоит этап получения ряда документов, в том числе образовательной лицензии, а также набор специалистовПроект реализуется по поручению президента РФ. Проект курировал лично вице-премьер Марат Хуснуллин.В Академии хореографии в одном здании объединены интернат, общеобразовательная школа, репетиционные залы. Общая площадь учреждения – почти 28 тысяч квадратных метров. Академия состоит из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест. Также предусмотрен внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс.Исполняющим обязанности ректора Академии назначена народная артистка России Мария Александрова.Торжественное открытие Академии хореографии состоится после того, как здание будет готово к началу учебного процесса.

https://crimea.ria.ru/20240823/polunin-pokinul-post-rukovoditelya-akademii-khoreografii-v-sevastopole-1139820918.html

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михаил развожаев, севастополь, искусство , школа искусств в севастополе, крым, новости крыма