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В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся
В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся - РИА Новости Крым, 02.09.2024
В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии, возведенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T16:33
2024-09-02T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено строительство Академии хореографии, возведенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Академия хореографии в Севастополе, рассчитанная на 250 учащихся, является самой южной в России, она построена на берегу Черного моря. По словам губернатора Михаила Развожаева, здание готово к вводу в эксплуатацию, сейчас предстоит этап получения ряда документов, в том числе образовательной лицензии, а также набор специалистовПроект реализуется по поручению президента РФ. Проект курировал лично вице-премьер Марат Хуснуллин.В Академии хореографии в одном здании объединены интернат, общеобразовательная школа, репетиционные залы. Общая площадь учреждения – почти 28 тысяч квадратных метров. Академия состоит из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест. Также предусмотрен внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс.Исполняющим обязанности ректора Академии назначена народная артистка России Мария Александрова.Торжественное открытие Академии хореографии состоится после того, как здание будет готово к началу учебного процесса.
https://crimea.ria.ru/20240823/polunin-pokinul-post-rukovoditelya-akademii-khoreografii-v-sevastopole-1139820918.html
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михаил развожаев, севастополь, искусство , школа искусств в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся

В Севастополе закончили строительство Академии хореографии на 250 мест

16:33 02.09.2024 (обновлено: 16:35 02.09.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено строительство Академии хореографии, возведенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Академия хореографии в Севастополе, рассчитанная на 250 учащихся, является самой южной в России, она построена на берегу Черного моря. По словам губернатора Михаила Развожаева, здание готово к вводу в эксплуатацию, сейчас предстоит этап получения ряда документов, в том числе образовательной лицензии, а также набор специалистов
"Рассчитываем, что со второй четверти, а если получится, то и раньше, ребята смогут начать здесь учиться и жить", - сказал он.
Проект реализуется по поручению президента РФ. Проект курировал лично вице-премьер Марат Хуснуллин.
В Академии хореографии в одном здании объединены интернат, общеобразовательная школа, репетиционные залы. Общая площадь учреждения – почти 28 тысяч квадратных метров. Академия состоит из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест. Также предусмотрен внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
1 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
2 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
3 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
4 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
5 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
6 из 7
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
7 из 7
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
1 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 7
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 7
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
7 из 7
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
Исполняющим обязанности ректора Академии назначена народная артистка России Мария Александрова.
Торжественное открытие Академии хореографии состоится после того, как здание будет готово к началу учебного процесса.
Сергей Полунин, директор Театра оперы и балета Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
23 августа, 11:50
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе
 
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