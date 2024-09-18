https://crimea.ria.ru/20240918/v-sevastopole-budut-gotovit-energetikov-dlya-raboty-na-zaporozhskoy-aes-1140444051.html

В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС

В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС

В этом году в Севастопольский государственный университет поступили 100 человек из Энергодара, их будут готовить для дальнейшей работы на Запорожской АЭС. Об... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T17:05

2024-09-18T17:05

2024-09-18T17:10

севастополь

владимир нечаев

севастопольский государственный университет (севгу)

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

росэнергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Севастопольский государственный университет поступили 100 человек из Энергодара, их будут готовить для дальнейшей работы на Запорожской АЭС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По его словам, запрос на энергетиков появился еще в прошлом году.Из Энергодара в Севастопольский государственный университет в этом году поступили порядка 100 человек, уточнил ректор.Севастопольский государственный университет – один из крупнейших в стране, который готовит кадры для атомной отрасли, отметил Нечаев. По его словам, всего у "Росатома" 19 опорных ВУЗов, которые сориентированы на потребности госкорпорации.Также, по его словам, университетом было подписано соглашение об открытии еще одного филиала в Энергодаре."Это будет колледж, нацеленный именно на потребности Запорожской АЭС", – уточнил Нечаев.Также за счет средств "Росэнергоатома" в этом и в прошлом году была обеспечена подготовка учителей для новых регионов, рассказал ректор. Прежде всего, это учителя русского языка, математики, физики, истории и обществознания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линииЭнергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"Есть ли радиационные риски на ЗАЭС

севастополь

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу), новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), росэнергоатом, энергетика