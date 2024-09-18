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В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
В этом году в Севастопольский государственный университет поступили 100 человек из Энергодара, их будут готовить для дальнейшей работы на Запорожской АЭС. Об... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Севастопольский государственный университет поступили 100 человек из Энергодара, их будут готовить для дальнейшей работы на Запорожской АЭС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По его словам, запрос на энергетиков появился еще в прошлом году.Из Энергодара в Севастопольский государственный университет в этом году поступили порядка 100 человек, уточнил ректор.Севастопольский государственный университет – один из крупнейших в стране, который готовит кадры для атомной отрасли, отметил Нечаев. По его словам, всего у "Росатома" 19 опорных ВУЗов, которые сориентированы на потребности госкорпорации.Также, по его словам, университетом было подписано соглашение об открытии еще одного филиала в Энергодаре."Это будет колледж, нацеленный именно на потребности Запорожской АЭС", – уточнил Нечаев.Также за счет средств "Росэнергоатома" в этом и в прошлом году была обеспечена подготовка учителей для новых регионов, рассказал ректор. Прежде всего, это учителя русского языка, математики, физики, истории и обществознания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линииЭнергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
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севастополь, владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу), новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), росэнергоатом, энергетика
В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
В Севастопольском ВУЗе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
17:05 18.09.2024 (обновлено: 17:10 18.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым
. В этом году в Севастопольский государственный университет поступили 100 человек из Энергодара, их будут готовить для дальнейшей работы на Запорожской АЭС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
По его словам, запрос на энергетиков появился еще в прошлом году.
"В этом году подписана дорожная карта с ключевым партнером "Росэнергоатом" почти на полмиллиарда на три года именно на подготовку специалистов атомной энергетики. Ребята из Энергодара целевым образом и на бюджетные места, и за счет средств "Росэнергоатома" поступили в СевГУ с тем, чтобы потом вернуться в Энергодар", – отметил Нечаев.
Из Энергодара в Севастопольский государственный университет в этом году поступили порядка 100 человек, уточнил ректор.
Севастопольский государственный университет – один из крупнейших в стране, который готовит кадры для атомной отрасли, отметил Нечаев. По его словам, всего у "Росатома" 19 опорных ВУЗов, которые сориентированы на потребности госкорпорации.
"Если посмотреть, какую долю специалистов для атомной отрасли готовит каждый из ВУЗов, то мы увидим, что одна из лидирующих позиций именно у Севастопольского государственного университета. СевГУ вошел в топ-10 ВУЗов в области энергетики", – поделился ректор.
Также, по его словам, университетом было подписано соглашение об открытии еще одного филиала в Энергодаре.
"Это будет колледж, нацеленный именно на потребности Запорожской АЭС", – уточнил Нечаев.
Также за счет средств "Росэнергоатома" в этом и в прошлом году была обеспечена подготовка учителей для новых регионов, рассказал ректор. Прежде всего, это учителя русского языка, математики, физики, истории и обществознания.
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