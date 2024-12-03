https://crimea.ria.ru/20241203/dvoe-detey-umerli-ot-infektsii-v-volgogradskoy-oblasti-1142344986.html

Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области

Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области

Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области скончались в больнице после осложнений из-за инфекции. Об этом со ссылкой на следственное... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:04

2024-12-03T17:04

2024-12-03T17:06

волгоградская область

происшествия

дети

здравоохранение в россии

здоровье

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области скончались в больнице после осложнений из-за инфекции. Об этом со ссылкой на следственное управление Следкома России по региону пишет РИА Новости.Отмечается, что 23 и 27 ноября в детскую больницу города Камышина госпитализировали двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями.По данному факту организована проверка. По данным прокуратуры области, дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Ход проверки поставлен на контроль ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

волгоградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия, дети, здравоохранение в россии, здоровье, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)