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Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области
Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области
Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области скончались в больнице после осложнений из-за инфекции. Об этом со ссылкой на следственное... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:04
2024-12-03T17:06
волгоградская область
происшествия
дети
здравоохранение в россии
здоровье
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области скончались в больнице после осложнений из-за инфекции. Об этом со ссылкой на следственное управление Следкома России по региону пишет РИА Новости.Отмечается, что 23 и 27 ноября в детскую больницу города Камышина госпитализировали двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями.По данному факту организована проверка. По данным прокуратуры области, дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Ход проверки поставлен на контроль ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
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РИА Новости Крым
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96
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волгоградская область, происшествия, дети, здравоохранение в россии, здоровье, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области

В Волгоградской области дети из психоневрологического интерната умерли из-за инфекции

17:04 03.12.2024 (обновлено: 17:06 03.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области скончались в больнице после осложнений из-за инфекции. Об этом со ссылкой на следственное управление Следкома России по региону пишет РИА Новости.
Отмечается, что 23 и 27 ноября в детскую больницу города Камышина госпитализировали двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями.
"Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались", - говорится в сообщении.
По данному факту организована проверка. По данным прокуратуры области, дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Ход проверки поставлен на контроль ведомства.
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Волгоградская областьПроисшествиядетиЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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