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Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре

Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре

Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру". РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T10:05

2024-12-04T10:05

2024-12-04T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".По данным "Твил.ру", отдых с ребенком в Ялте обойдется в среднем в 6249 рублей за сутки, средняя продолжительность поездки - четыре ночи.Стоимость однодневного отдыха в Москве в среднем составит 6451 рубль за ночь, в Санкт-Петербурге ― 5902 рубля, в Казани ― 5629 рублей, в Сочи- 5626.В десятку самых популярных направлений для поездок с детьми также вошли Геленджик со средней суточной ценой 5755 рублей, Краснодар - 4573 рубля, Анапа - 3439, Калининград - 4969 и Красная поляна с самым дорогим средним предложением - 25 644 рублей за ночь в отеле.Эксперты также отмечают, что в декабре 2024 года популярность поездок с детьми выросла на 7% по сравнению с декабрем прошлого года.Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год60 пляжей подготовили к зимнему сезону на КубаниВсе об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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