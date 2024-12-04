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Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре
Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре
Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру". РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T10:05
2024-12-04T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".По данным "Твил.ру", отдых с ребенком в Ялте обойдется в среднем в 6249 рублей за сутки, средняя продолжительность поездки - четыре ночи.Стоимость однодневного отдыха в Москве в среднем составит 6451 рубль за ночь, в Санкт-Петербурге ― 5902 рубля, в Казани ― 5629 рублей, в Сочи- 5626.В десятку самых популярных направлений для поездок с детьми также вошли Геленджик со средней суточной ценой 5755 рублей, Краснодар - 4573 рубля, Анапа - 3439, Калининград - 4969 и Красная поляна с самым дорогим средним предложением - 25 644 рублей за ночь в отеле.Эксперты также отмечают, что в декабре 2024 года популярность поездок с детьми выросла на 7% по сравнению с декабрем прошлого года.Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год60 пляжей подготовили к зимнему сезону на КубаниВсе об отдыхе и зимних развлечениях: в Москве стартовали Дни Крыма
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, общество
Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре

Россияне выбирают Ялту для отдыха с детьми - Твил.ру

10:05 04.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Ялта вошла в пятерку популярных направлений для отдыха с детьми в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".
"На первом месте Москва. Второе место разделили Санкт-Петербург и Сочи, на третьем - Казань, на четвертом - Ялта", - подсчитали аналитики сервиса бронирования.
По данным "Твил.ру", отдых с ребенком в Ялте обойдется в среднем в 6249 рублей за сутки, средняя продолжительность поездки - четыре ночи.
Стоимость однодневного отдыха в Москве в среднем составит 6451 рубль за ночь, в Санкт-Петербурге ― 5902 рубля, в Казани ― 5629 рублей, в Сочи- 5626.
В десятку самых популярных направлений для поездок с детьми также вошли Геленджик со средней суточной ценой 5755 рублей, Краснодар - 4573 рубля, Анапа - 3439, Калининград - 4969 и Красная поляна с самым дорогим средним предложением - 25 644 рублей за ночь в отеле.
Эксперты также отмечают, что в декабре 2024 года популярность поездок с детьми выросла на 7% по сравнению с декабрем прошлого года.
Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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