Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241202/v-krymu-sozdali-kartu-chudes-i-kalendar-meropriyatiy-na-novyy-god-1142294630.html
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:14
2024-12-02T10:36
крым
новый год 2025
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
туризм в крыму
минкурортов крыма
сергей ганзий
новости крыма
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133864564_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e4a555ba9c69330713a134adf4047b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.Календарь мероприятий приглашает гостей и жителей полуострова нарядить огромный секвойядендрон в Никитском ботаническом саду, посетить новогоднюю елку в царском дворце, поучаствовать в одной из бесплатных экскурсий по курортным городам, прокатиться по винодельням на Виноградном экспрессе, а также посетить СПА-отели и глэмпинги в горах, уточнили в минкурортов.Кроме того, праздничное настроение гостям Крыма создаст Оркестр Дедов морозов, который будет встречать пассажиров предновогодних поездов на железнодорожном вокзале Симферополя. Духовой оркестр сыграет известные новогодние мелодии, для детей и взрослых проведут анимационные программы и конкурсы с призами."Новый год в Крыму – семейный, теплый, душевный праздник – и мы хотим в холодную во многих регионах нашей большой страны зиму поделиться своим крымским теплом и радушием. Ведь полуостров зимой – это лечение и оздоровление в современных санаториях и СПА-отелях, концерты в пещерах, винные парки и фермерские сыроварни, ярмарки и детские парки развлечений", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По словам министра, Крым сможет удивить даже самого избалованного туриста и подарить уютную атмосферу на протяжении всех новогодних каникул.Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома".Информационными партнерами кампании является РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеСколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133864564_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_adea449a63c994bfe3bc5d43adf11f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новый год 2025, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, туризм в крыму, минкурортов крыма, сергей ганзий, новости крыма, отдых в крыму
В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год

В Крыму создали карту чудес и календарь новогодних мероприятий

10:14 02.12.2024 (обновлено: 10:36 02.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Ялте
Новогодняя ярмарка в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

"С помощью карты чудес и календаря мероприятий гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность. На карте представлены многочисленные южные резиденции Деда Мороза, адреса почты для отправки писем волшебнику в Великий Устюг, места расположения городских новогодних елок, театров, ледовых катков, праздничных ярмарок и другое", - говорится в сообщении.

Календарь мероприятий приглашает гостей и жителей полуострова нарядить огромный секвойядендрон в Никитском ботаническом саду, посетить новогоднюю елку в царском дворце, поучаствовать в одной из бесплатных экскурсий по курортным городам, прокатиться по винодельням на Виноградном экспрессе, а также посетить СПА-отели и глэмпинги в горах, уточнили в минкурортов.
Кроме того, праздничное настроение гостям Крыма создаст Оркестр Дедов морозов, который будет встречать пассажиров предновогодних поездов на железнодорожном вокзале Симферополя. Духовой оркестр сыграет известные новогодние мелодии, для детей и взрослых проведут анимационные программы и конкурсы с призами.
"Новый год в Крыму – семейный, теплый, душевный праздник – и мы хотим в холодную во многих регионах нашей большой страны зиму поделиться своим крымским теплом и радушием. Ведь полуостров зимой – это лечение и оздоровление в современных санаториях и СПА-отелях, концерты в пещерах, винные парки и фермерские сыроварни, ярмарки и детские парки развлечений", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По словам министра, Крым сможет удивить даже самого избалованного туриста и подарить уютную атмосферу на протяжении всех новогодних каникул.
Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома".
Информационными партнерами кампании является РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике
Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
 
КрымНовый год 2025Новый год в КрымуНовогодние каникулы в КрымуТуризм в КрымуМинкурортов КрымаСергей ГанзийНовости КрымаОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42В горах над Ялтой спасатели эвакуировали раненую женщину
10:29Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
10:24В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
10:18Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
10:14В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
10:08Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
09:54Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
09:35Российские глэмпинги получат "звезды"
09:28В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
09:19В Краснодаре очередной обвал грунта парализовал движение трамваев
08:54В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
08:44Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
08:18"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
07:57Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны
07:21Над Крымом уничтожены два беспилотника
07:18Зеленский сделал заявление о Крыме
07:06Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
06:58Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
06:31В Феодосии полторы сотни улиц останутся без газа на трое суток
06:20Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
Лента новостейМолния