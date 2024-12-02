https://crimea.ria.ru/20241202/v-krymu-sozdali-kartu-chudes-i-kalendar-meropriyatiy-na-novyy-god-1142294630.html

В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год

В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год

В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T10:14

2024-12-02T10:14

2024-12-02T10:36

крым

новый год 2025

новый год в крыму

новогодние каникулы в крыму

туризм в крыму

минкурортов крыма

сергей ганзий

новости крыма

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133864564_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e4a555ba9c69330713a134adf4047b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.Календарь мероприятий приглашает гостей и жителей полуострова нарядить огромный секвойядендрон в Никитском ботаническом саду, посетить новогоднюю елку в царском дворце, поучаствовать в одной из бесплатных экскурсий по курортным городам, прокатиться по винодельням на Виноградном экспрессе, а также посетить СПА-отели и глэмпинги в горах, уточнили в минкурортов.Кроме того, праздничное настроение гостям Крыма создаст Оркестр Дедов морозов, который будет встречать пассажиров предновогодних поездов на железнодорожном вокзале Симферополя. Духовой оркестр сыграет известные новогодние мелодии, для детей и взрослых проведут анимационные программы и конкурсы с призами."Новый год в Крыму – семейный, теплый, душевный праздник – и мы хотим в холодную во многих регионах нашей большой страны зиму поделиться своим крымским теплом и радушием. Ведь полуостров зимой – это лечение и оздоровление в современных санаториях и СПА-отелях, концерты в пещерах, винные парки и фермерские сыроварни, ярмарки и детские парки развлечений", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По словам министра, Крым сможет удивить даже самого избалованного туриста и подарить уютную атмосферу на протяжении всех новогодних каникул.Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома".Информационными партнерами кампании является РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеСколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый год 2025, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, туризм в крыму, минкурортов крыма, сергей ганзий, новости крыма, отдых в крыму