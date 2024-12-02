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Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму

Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму

Новые туристические и жилые комплексы появятся в Крыму благодаря инвестиционным соглашениям, которые будут подписаны на VI Ялтинском международном экономическом РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T11:25

2024-12-02T11:25

2024-12-02T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новые туристические и жилые комплексы появятся в Крыму благодаря инвестиционным соглашениям, которые будут подписаны на VI Ялтинском международном экономическом форуме в Уфе. Об этом сообщает Минэкономразвития Крыма.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Уфе стартовал VI Ялтинский международный экономический форум, на котором подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.В Минэкономразвития РК уточнили, что всего будет семь соглашений: одно инвестиционное, пять меморандумов о взаимодействии и одно соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым.Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства - 18 млрд рублей."Рядом, в том же городе, будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке городского типа Коктебель", - добавляют в Минэкономразвития РК.Еще по двум меморандумам создадут в Крыму производства гипсокартона и пластиковых изделий. Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира.В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в столице Башкортостана. В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие. Организаторы отдельно выделяют презентационную сессию "Новые бренды мира. Освоение рынков на примере Винного хозяйства Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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