https://crimea.ria.ru/20241202/investproekty-na-30-mlrd-rubley-chto-novogo-postroyat-v-krymu-1142297927.html
Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
Новые туристические и жилые комплексы появятся в Крыму благодаря инвестиционным соглашениям, которые будут подписаны на VI Ялтинском международном экономическом РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T11:25
2024-12-02T11:25
2024-12-02T11:25
ямэф
новости крыма
минэкономразвития крыма
ирина кивико
инвестиции
экономика крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137356783_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_23d6850a66b0a06a3efe96bc2f49d743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новые туристические и жилые комплексы появятся в Крыму благодаря инвестиционным соглашениям, которые будут подписаны на VI Ялтинском международном экономическом форуме в Уфе. Об этом сообщает Минэкономразвития Крыма.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Уфе стартовал VI Ялтинский международный экономический форум, на котором подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.В Минэкономразвития РК уточнили, что всего будет семь соглашений: одно инвестиционное, пять меморандумов о взаимодействии и одно соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым.Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства - 18 млрд рублей."Рядом, в том же городе, будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке городского типа Коктебель", - добавляют в Минэкономразвития РК.Еще по двум меморандумам создадут в Крыму производства гипсокартона и пластиковых изделий. Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира.В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в столице Башкортостана. В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие. Организаторы отдельно выделяют презентационную сессию "Новые бренды мира. Освоение рынков на примере Винного хозяйства Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137356783_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_18f8411ef2ff70f8e8eedd848a30af32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямэф, новости крыма, минэкономразвития крыма, ирина кивико, инвестиции, экономика крыма, крым
Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
В Крыму появятся новые туристические и жилые комплексы на средства инвесторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новые туристические и жилые комплексы появятся в Крыму благодаря инвестиционным соглашениям, которые будут подписаны на VI Ялтинском международном экономическом форуме в Уфе. Об этом сообщает Минэкономразвития Крыма.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Уфе стартовал VI Ялтинский международный экономический форум, на котором подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей
.
В Минэкономразвития РК уточнили, что всего будет семь соглашений: одно инвестиционное, пять меморандумов о взаимодействии и одно соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым.
"За пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Только на первом этапе реализации проекта планируется организовать 1200 единиц номерного фонда, СПА-отель и профилакторий", - отметили в министерстве.
Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства - 18 млрд рублей.
"Рядом, в том же городе, будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке городского типа Коктебель", - добавляют в Минэкономразвития РК.
Еще по двум меморандумам создадут в Крыму производства гипсокартона и пластиковых изделий.
"ЯМЭФ – это в первую очередь про бизнес, причем бизнес договоренности на миллиарды рублей. Могу смело заявить, что Ялтинский форум меняет не только экономику республики, но и России. И нынешняя встреча должна стать не менее масштабной", - прокомментировала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира.
В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в столице Башкортостана. В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.
Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие. Организаторы отдельно выделяют презентационную сессию "Новые бренды мира. Освоение рынков на примере Винного хозяйства Крыма".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: