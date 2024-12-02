Рейтинг@Mail.ru
Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241202/krym-podpishet-na-yamef-memorandumy-na-30-mlrd-rubley-1142294805.html
Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T09:54
2024-12-02T10:03
крым
ямэф
новости крыма
уфа
сергей аксенов
экономика крыма
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив – строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.Аксенов отметил, что в рамках подписываемых меморандумов также предусмотрены проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии.Кроме того, интерес представляют проекты, связанные с индустриальным парком "Феодосия". После его ввода в эксплуатацию здесь планируется создание ряда производственных мощностей, добавил Аксенов.Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. На ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. В период пандемии форум переносился.В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в Уфе. В рамках делового мероприятия состоится пленарное заседание на тему "Я – мы – многополярный мир. Новые экономические реалии". Его задача - поиск антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие.В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
крым
уфа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_242:0:2517:1706_1920x0_80_0_0_d8e85269afa7228561e64b8c7de0dfed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ямэф, новости крыма, уфа, сергей аксенов, экономика крыма, инвестиции
Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей

Крым на ЯМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму 30 млрд рублей – Аксенов

09:54 02.12.2024 (обновлено: 10:03 02.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Делегация Республики Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в Уфе 5 декабря, намерена подписать ряд меморандумов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив – строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.
Аксенов отметил, что в рамках подписываемых меморандумов также предусмотрены проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии.
Кроме того, интерес представляют проекты, связанные с индустриальным парком "Феодосия". После его ввода в эксплуатацию здесь планируется создание ряда производственных мощностей, добавил Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. На ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. В период пандемии форум переносился.

В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в Уфе. В рамках делового мероприятия состоится пленарное заседание на тему "Я – мы – многополярный мир. Новые экономические реалии". Его задача - поиск антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие.
В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом году
Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
 
КрымЯМЭФНовости КрымаУфаСергей АксеновЭкономика КрымаИнвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42В горах над Ялтой спасатели эвакуировали раненую женщину
10:29Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
10:24В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
10:18Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
10:14В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
10:08Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
09:54Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
09:35Российские глэмпинги получат "звезды"
09:28В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
09:19В Краснодаре очередной обвал грунта парализовал движение трамваев
08:54В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
08:44Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
08:18"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
07:57Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны
07:21Над Крымом уничтожены два беспилотника
07:18Зеленский сделал заявление о Крыме
07:06Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
06:58Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
06:31В Феодосии полторы сотни улиц останутся без газа на трое суток
06:20Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
Лента новостейМолния