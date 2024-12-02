https://crimea.ria.ru/20241202/krym-podpishet-na-yamef-memorandumy-na-30-mlrd-rubley-1142294805.html

Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей

Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей

Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T09:54

2024-12-02T09:54

2024-12-02T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив – строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.Аксенов отметил, что в рамках подписываемых меморандумов также предусмотрены проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии.Кроме того, интерес представляют проекты, связанные с индустриальным парком "Феодосия". После его ввода в эксплуатацию здесь планируется создание ряда производственных мощностей, добавил Аксенов.Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. На ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей. В период пандемии форум переносился.В этом году Ялтинский международный экономический форум решено было провести в Уфе. В рамках делового мероприятия состоится пленарное заседание на тему "Я – мы – многополярный мир. Новые экономические реалии". Его задача - поиск антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие.В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе КрымаСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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