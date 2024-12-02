https://crimea.ria.ru/20241202/na-ukraine-goryat-voennye-aerodromy-i-obekty-energetiki-1142299124.html

На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики

На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 02.12.2024

На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики

На Украине авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T12:42

2024-12-02T12:42

2024-12-02T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. На Украине авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия оборонного значения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Вооруженные силы не дают противнику закрепиться на новых позициях при отходе продвигаясь вперед на всех направлениях в Донбассе, заявил ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР, 29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в республике, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько "Орешников" получит армия РоссииПотери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиковУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости