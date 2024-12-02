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На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики
На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 02.12.2024
На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики
На Украине авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T12:42
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новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. На Украине авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия оборонного значения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Вооруженные силы не дают противнику закрепиться на новых позициях при отходе продвигаясь вперед на всех направлениях в Донбассе, заявил ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР, 29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в республике, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько "Орешников" получит армия РоссииПотери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиковУдары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики

Армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам и оборонным заводам

12:42 02.12.2024 (обновлено: 12:43 02.12.2024)
 
© РИА НовостиРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. На Украине авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия оборонного значения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Вооруженные силы не дают противнику закрепиться на новых позициях при отходе продвигаясь вперед на всех направлениях в Донбассе, заявил ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР, 29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в республике, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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