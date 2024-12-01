https://crimea.ria.ru/20241201/udary-po-ukraine-razbity-aerodromy-i-sklady-bpla-1142281785.html

Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА

Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА

Российские военных за сутки поразили вражеские аэродромы, цеха производства и склады беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T12:53

2024-12-01T12:53

2024-12-01T12:53

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военных за сутки поразили вражеские аэродромы, цеха производства и склады беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средствами ПВО сбиты 55 вражеских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами РоссииУправляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВОСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"

https://crimea.ria.ru/20241201/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-1142281439.html

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)