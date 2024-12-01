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Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
Российские военных за сутки поразили вражеские аэродромы, цеха производства и склады беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T12:53
2024-12-01T12:53
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военных за сутки поразили вражеские аэродромы, цеха производства и склады беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средствами ПВО сбиты 55 вражеских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами РоссииУправляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВОСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА

Минобороны: российская армия поразила вражеские аэродромы и склады украинских дронов

12:53 01.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российские военных за сутки поразили вражеские аэродромы, цеха производства и склады беспилотников, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средствами ПВО сбиты 55 вражеских беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Заголовок открываемого материала
12:53Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
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12:09Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе
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