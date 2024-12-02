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Задержаны более 200 участников беспорядков в центре Тбилиси
Задержаны более 200 участников беспорядков в центре Тбилиси - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Задержаны более 200 участников беспорядков в центре Тбилиси
Грузинские правоохранители задержали 224 участников антиправительственных акций в центре Тбилиси, 34 из них арестованы. Об этом сообщает МВД республики. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:59
2024-12-02T10:59
2024-12-02T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Грузинские правоохранители задержали 224 участников антиправительственных акций в центре Тбилиси, 34 из них арестованы. Об этом сообщает МВД республики.При этом в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога обвиняются два человека. Им грозит до семи лет лишения свободы."Уже сегодня в Тбилиси и других городах Грузии запланированы акции протеста. Сотрудники различных подразделений Министерства внутренних дел будут мобилизованы в районе проведения акций протеста для поддержания правопорядка", - добавили в МВД.Ранее сообщалось, что за четыре дня организованных оппозицией беспорядков в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей, четверо из них находятся в больнице.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным.В ночь на понедельник спецназ Грузии разогнал митинг оппозиции, втеснив протестующих от здания парламента на проспекте Руставели.Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - КобахидзеПушков: Украина преподала Грузии полезный урокПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси
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беспорядки в грузии, грузия, тбилиси, протесты, новости, в мире, политика
Задержаны более 200 участников беспорядков в центре Тбилиси
Полиция Грузии задержала 224 участников беспорядков в центре Тбилиси – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Грузинские правоохранители задержали 224 участников антиправительственных акций в центре Тбилиси, 34 из них арестованы. Об этом сообщает МВД республики.
"В общей сложности 224 человека были задержаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В Тбилисский городской суд были переданы материалы административных дел в отношении 98 человек, из которых судебное разбирательство было завершено в отношении 74 человек, из которых 36 человек были оштрафованы. Административный арест применен к 34 лицам", - говорится в сообщении.
При этом в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога обвиняются два человека. Им грозит до семи лет лишения свободы.
"Уже сегодня в Тбилиси и других городах Грузии запланированы акции протеста. Сотрудники различных подразделений Министерства внутренних дел будут мобилизованы в районе проведения акций протеста для поддержания правопорядка", - добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что за четыре дня организованных оппозицией беспорядков в Тбилиси пострадали 113 правоохранителей, четверо из них находятся в больнице.
Очередная серия акций протеста
оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия
, так как считает парламент и правительство нелегитимным.
В ночь на понедельник спецназ Грузии разогнал митинг оппозиции
, втеснив протестующих от здания парламента на проспекте Руставели.
Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.
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