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Премьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси

Премьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Премьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси

Власти Грузии не допустят повторения в республике сценария государственного переворота, который был реализован в 2014 году на Украине. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T14:01

2024-11-30T14:01

2024-11-30T14:01

грузия

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майдан

беспорядки в грузии

ираклий кобахидзе

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Власти Грузии не допустят повторения в республике сценария государственного переворота, который был реализован в 2014 году на Украине. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Кобахидзе напомнил, что за последние четыре года страна проходит уже через третью "запланированную извне попытку революционного сценария со стороны оппозиции". Первые две провалились, провалится и третья, поскольку "сегодня ресурсы оппозиции еще меньше", уверен глава грузинского правительства.Он также добавил, что в ходе нынешних беспорядков в Тбилиси пострадали уже более 50 правоохранителей, против которых протестующие использовали пиротехнику и "коктейли Молотова". 30 силовикам потребовалось хирургическое вмешательство, уточнил Кобахидзе.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Утром 30 ноября МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинИтоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, майдан, беспорядки в грузии, ираклий кобахидзе, политика, новости