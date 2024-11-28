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В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС
В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС
Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T21:45
2024-11-28T21:58
новости
грузия
протесты
ираклий кобахидзе
европейский союз (ес)
саломе зурабишвили
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Об этом сообщают грузинские телеканалы, которые ведут трансляцию с места событий.Сообщается, что протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Отмечается, что здесь еще остаются представители власти после заседания, на котором приняли решение приостановить процесс интеграции с ЕС.По данным местных СМИ, в местах скопления протестующих сторонников евроинтеграции дежурит большое число правоохранителей.Кроме столицы Грузии Тбилиси, акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Ранее 28 ноября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок. "Европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа против Грузии. Мы все помним", – сказал Кабахидзе.Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Ранее власти Грузии приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и "О прозрачности иностранного влияния", так называемый "закон об иноагентах". ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к Евросоюзу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
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РИА Новости Крым
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новости, грузия, протесты, ираклий кобахидзе, европейский союз (ес), саломе зурабишвили
В Грузии начались акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС

В Грузии сторонники евроинтеграции начали акции протеста после заявления Кобахидзе о ЕС

21:45 28.11.2024 (обновлено: 21:58 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Об этом сообщают грузинские телеканалы, которые ведут трансляцию с места событий.
Сообщается, что протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Отмечается, что здесь еще остаются представители власти после заседания, на котором приняли решение приостановить процесс интеграции с ЕС.
"Оппозиционеры перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента", – говорится в сообщениях.
По данным местных СМИ, в местах скопления протестующих сторонников евроинтеграции дежурит большое число правоохранителей.
Кроме столицы Грузии Тбилиси, акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Ранее 28 ноября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок. "Европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа против Грузии. Мы все помним", – сказал Кабахидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Ранее власти Грузии приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и "О прозрачности иностранного влияния", так называемый "закон об иноагентах". ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к Евросоюзу.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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НовостиГрузияПротестыИраклий КобахидзеЕвропейский Союз (ЕС)Саломе Зурабишвили
 
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