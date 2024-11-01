https://crimea.ria.ru/20241101/itogi-vyborov-v-gruzii-pryamo-vliyayut-na-bezopasnost-kryma--ekspert-1141543756.html

Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт

Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт

Итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова напрямую зависит от спокойствия на Южном... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T17:53

2024-11-01T17:53

2024-11-01T17:58

крым

радио "спутник в крыму"

мнения

александр ирхин

политика

грузия

северный кавказ

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141543878_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_148e5a8befee32b6370666b4af7ba7fe.jpg.webp

Поражение прозападных сил в Грузии будет означать безопасность для Крыма – политолог Поражение прозападных сил в Грузии будет означать безопасность для Крыма – политолог audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова напрямую зависит от спокойствия на Южном Кавказе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Ирхин.Политолог отметил, что Грузия входит в проект так называемой Балто-Черноморско-Каспийской дуги, которую пытается сформировать Запад, чтобы сдержать главных конкурентов на юге и на востоке Евразии. Для него Грузия – "пробка", открывающая ворота в Южный Кавказ, пояснил Ирхин.С другой стороны, Грузия рассматривается как важная часть китайской инициативы "Один пояс – один путь". Поэтому нынешние выборы в Грузии и стремление прозападных сил осуществить новую "цветную революцию" в этой стране имеют огромное значение, поскольку на этом пространстве напрямую столкнулись интересы США и коллективного Запада с одной стороны, и России и Китая – с другой.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК, и призвали провести новое голосование.Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.31 октября лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге заявили о начале уличных акций протеста. Ближайший митинг состоится вечером 4 ноября в центре Тбилиси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241031/pobedivshaya-na-vyborakh-v-gruzii-partiya-ne-budet-prorossiyskoy--ekspert-1141487544.html

крым

грузия

северный кавказ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, александр ирхин, политика, грузия, северный кавказ, выборы