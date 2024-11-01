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Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт
Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт
Итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова напрямую зависит от спокойствия на Южном... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T17:53
2024-11-01T17:53
2024-11-01T17:58
крым
радио "спутник в крыму"
мнения
александр ирхин
политика
грузия
северный кавказ
выборы
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Поражение прозападных сил в Грузии будет означать безопасность для Крыма – политолог
Поражение прозападных сил в Грузии будет означать безопасность для Крыма – политолог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова напрямую зависит от спокойствия на Южном Кавказе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Ирхин.Политолог отметил, что Грузия входит в проект так называемой Балто-Черноморско-Каспийской дуги, которую пытается сформировать Запад, чтобы сдержать главных конкурентов на юге и на востоке Евразии. Для него Грузия – "пробка", открывающая ворота в Южный Кавказ, пояснил Ирхин.С другой стороны, Грузия рассматривается как важная часть китайской инициативы "Один пояс – один путь". Поэтому нынешние выборы в Грузии и стремление прозападных сил осуществить новую "цветную революцию" в этой стране имеют огромное значение, поскольку на этом пространстве напрямую столкнулись интересы США и коллективного Запада с одной стороны, и России и Китая – с другой.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК, и призвали провести новое голосование.Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.31 октября лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге заявили о начале уличных акций протеста. Ближайший митинг состоится вечером 4 ноября в центре Тбилиси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, мнения, александр ирхин, политика, грузия, северный кавказ, выборы
Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт
Поражение прозападных сил в Грузии будет означать безопасность для Крыма – политолог
17:53 01.11.2024 (обновлено: 17:58 01.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым.
Итоги борьбы за власть в Грузии будут напрямую влиять на ситуацию вокруг Крыма, поскольку безопасность полуострова напрямую зависит от спокойствия на Южном Кавказе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. Вернадского Александр Ирхин.
"Еще русские государи понимали, что для того, чтобы иметь спокойный Кавказ, нужно в тылу иметь спокойный Крым. И наоборот: чтобы иметь спокойный Крым, нужно иметь в тылу спокойный Кавказ. Безусловно, то, что происходит в Грузии, влияет и на нас, и в целом на Россию", – сказал он.
Политолог отметил, что Грузия входит в проект так называемой Балто-Черноморско-Каспийской дуги, которую пытается сформировать Запад, чтобы сдержать главных конкурентов на юге и на востоке Евразии. Для него Грузия – "пробка", открывающая ворота в Южный Кавказ, пояснил Ирхин.
С другой стороны, Грузия рассматривается как важная часть китайской инициативы "Один пояс – один путь". Поэтому нынешние выборы в Грузии и стремление прозападных сил осуществить новую "цветную революцию" в этой стране имеют огромное значение, поскольку на этом пространстве напрямую столкнулись интересы США и коллективного Запада с одной стороны, и России и Китая – с другой.
"Революция в Грузии сейчас возможна, но, думаю, власти к ней готовы. Есть все шансы на то, чтобы эти итоги выборов стали законными, и Грузия трансформировала свою внешнюю и внутреннюю политику в сторону национально ориентированного курса, иначе нас ждет повторение в некоторой мере украинских событий", – добавил политолог.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК, и призвали провести новое голосование.
Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции глава государства должен быть беспартийным, призвала
к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
31 октября лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге заявили о начале уличных акций протеста. Ближайший митинг состоится вечером 4 ноября в центре Тбилиси.
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