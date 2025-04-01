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Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле

Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле

В апреле часть россиян получат прибавку к пенсиям, блогерам придется платить новые рекламный налог, оформить семейную ипотеку станет проще, а обычную – сложнее, РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T06:01

2025-04-01T06:01

2025-04-01T06:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В апреле часть россиян получат прибавку к пенсиям, блогерам придется платить новые рекламный налог, оформить семейную ипотеку станет проще, а обычную – сложнее, в детских лагерях будут показывать кино о Великой Отечественной войне, а икра и пиво станут безопаснее благодаря маркировке.Главные законодательные новшества первого весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондС 1 апреля некоторых граждан ждет повышение социальных пенсий – сразу на 14,7%. Повышение коснется около 4,2 млн человек, в числе которых – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, а также инвалиды, дети-сироты и по потере кормильца.Еще традиционные прибавки получат те, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в марте, в апреле прибавят к пенсии 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет получивших первую группу инвалидности. Во всех случаях заявлений подавать не нужно.Банковский секторСемейная ипотека под 6% годовых отныне становится доступнее: законодатель распространил льготную программу на вторичное жилье, но только в городах с низким уровнем строительства. Речь о тех, где одновременно строится не больше двух домов. Всего таких муниципалитетов в России – 901. И еще одно условие: "возраст" жилого дома – до 20 лет.А вот ипотека на стандартных условиях и автокредиты могут стать менее доступными, поскольку Центробанк сможет устанавливать по ним макропруденциальные лимиты. Это значит, банки и микрофинансовые организации могут получить ограничение по объему выдаваемых займов в квартал. Кстати, по обычным кредитам регулятор может устанавливать такие лимиты с 1 января. Все это усложняет получение кредитов для сильно закредитованных граждан и в целом должно снизить объем рискованных кредитов.Детский мирС 1 апреля в детских лагерях введут воспитательные планы. В них обязательно войдут родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства, литературы, отечественными патриотическими фильмами. Также в планах пропишут игровые и конкурсные форматы с опорой на традиции и ценности РФ. Также лагеря должны будут создавать и вести свой официальный сайт в интернете.Для детей мигрантов вводится обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в российские школы. Если достаточный уровень владения им не подтвердится, в приеме в учебное заведение откажут. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий законность пребывания в России.За рулемЗарубежные водительские права в апреле придется заменить на российские. Получившим вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года менять национальные водительские удостоверения на российские будут только после экзамена по вождению. Исключение – белорусские права.Для мусоровозов введут мораторий на оплату за вред дорожному полотну и на штрафы за перегруз. Мораторий действует до 1 марта 2028 года. Весовой и габаритный контроль не будут вести в отношении двуосных и трехосных тяжеловесных мусоровозов. Сведения о машине должны быть внесены в федеральную государственную информационную систему учета ТКО.И другие изменения……для потребителей: маркировка товаров расширяется. С апреля в систему "Честный знак" попадают икра, пиво, в том числе безалкогольное и слабоалкогольные напитки, некоторые стройматериалы – ангидрит, известь, доломит, гипс, цемент и растворы, молочная продукция. Кроме того, до 30 апреля продлится эксперимент по маркировке радиоэлектроники.…для рекламодателей: в конце 2024 года в России изменили законодательство о рекламе. Поправки вступают поэтапно. Так, с марта социальную рекламу нужно маркировать, а с апреля блогерам, интернет-медиа, владельцам сайтов и каналов придется платить 3%-ный рекламный сбор от квартальных доходов за интернет-рекламу. Это также касается рекламных агентств, операторов рекламных данных и рекламодателей, заказывающие рекламу в Telegram, TikTok, Aviasales и у других иностранных компаний.…для абонентов: оформить более 20 сим-карт на одного человека теперь нельзя. При заключении нового договора оператор проверит количество уже приобретенных сим-карт. Кстати, сделать это можно и самостоятельно – через "Госуслуги". Там же, в личном кабинете, можно разорвать договор. Кроме того, операторы связи теперь должны проверять достоверность сведений об абоненте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковКак продлить отдых на майские праздникиКак будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, россия, общество, пенсия, ипотека, патриотическое воспитание, водительские права