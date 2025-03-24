https://crimea.ria.ru/20250324/kak-prodlit-otdykh-na-mayskie-prazdniki-1145174207.html

Как продлить отдых на майские праздники

Как продлить отдых на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Как продлить отдых на майские праздники

Россияне смогут продлить себе отдых в майские праздники в этом году до девяти дней, взяв три дня отпускных – с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости рассказал... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T07:48

2025-03-24T07:48

2025-03-24T08:06

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россияне смогут продлить себе отдых в майские праздники в этом году до девяти дней, взяв три дня отпускных – с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.Если работник заранее оформит отпуск на дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней, отметил Гаврилов.При этом депутат указал, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса.Уход в отпуск в конце апреля может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что работодатели могут ограничивать число сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, напомнил он.В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.Как сообщалось, первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенной. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241004/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2025-godu---infografika-1140854458.html

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2025

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отдых, отпуск, закон и право, майские праздники, новости, общество