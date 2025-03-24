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Как продлить отдых на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Как продлить отдых на майские праздники
Как продлить отдых на майские праздники - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Как продлить отдых на майские праздники
Россияне смогут продлить себе отдых в майские праздники в этом году до девяти дней, взяв три дня отпускных – с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости рассказал... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T07:48
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отдых
отпуск
закон и право
майские праздники
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россияне смогут продлить себе отдых в майские праздники в этом году до девяти дней, взяв три дня отпускных – с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.Если работник заранее оформит отпуск на дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней, отметил Гаврилов.При этом депутат указал, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса.Уход в отпуск в конце апреля может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что работодатели могут ограничивать число сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, напомнил он.В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.Как сообщалось, первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенной. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отдых, отпуск, закон и право, майские праздники, новости, общество
Как продлить отдых на майские праздники

Россияне могут получить 9 дней отдыха в майские праздники

07:48 24.03.2025 (обновлено: 08:06 24.03.2025)
 
© РИА Новости КрымШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Россияне смогут продлить себе отдых в майские праздники в этом году до девяти дней, взяв три дня отпускных – с 28 по 30 апреля. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
"В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска", – сказал парламентарий.
Если работник заранее оформит отпуск на дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней, отметил Гаврилов.
При этом депутат указал, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса.
Уход в отпуск в конце апреля может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что работодатели могут ограничивать число сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, напомнил он.
В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.
Как сообщалось, первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенной. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.
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