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5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный - РИА Новости Крым, 26.03.2025
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный
Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:11
2025-03-26T16:11
нато
валерий залужный
украина
новости
европа
румыния
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.Он признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники периодически залетали на территорию Румынии. При этом никакой официальной реакции со стороны Бухареста не было.Согласно 5-й статьи НАТО, вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке должно расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаКак НАТО использует Польшу для уничтожения УкраиныМечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине
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нато, валерий залужный, украина, новости, европа, румыния, польша
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный

5-я статья устава НАТО не работает - Залужный

16:11 26.03.2025
 
© AP Photo Alberto PezzaliПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo Alberto Pezzali
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Он признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники периодически залетали на территорию Румынии. При этом никакой официальной реакции со стороны Бухареста не было.
"Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО (о коллективной обороне - ред.), никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", - цитирует Залужного РИА Новости.
Согласно 5-й статьи НАТО, вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке должно расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок.
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НАТОВалерий ЗалужныйУкраинаНовостиЕвропаРумынияПольша
 
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