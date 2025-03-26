https://crimea.ria.ru/20250326/5-y-stati-ustava-nato-ne-suschestvuet---zaluzhnyy-1145250025.html
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный - РИА Новости Крым, 26.03.2025
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный
Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:11
2025-03-26T16:11
2025-03-26T16:11
нато
валерий залужный
украина
новости
европа
румыния
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142000760_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25a6b1b8f40733ef941e2ae97ee8bd54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.Он признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники периодически залетали на территорию Румынии. При этом никакой официальной реакции со стороны Бухареста не было.Согласно 5-й статьи НАТО, вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке должно расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаКак НАТО использует Польшу для уничтожения УкраиныМечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине
украина
европа
румыния
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142000760_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_40c43f778c67e9abdfbfdbdf1aab413a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, валерий залужный, украина, новости, европа, румыния, польша
5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный
5-я статья устава НАТО не работает - Залужный