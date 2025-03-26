https://crimea.ria.ru/20250326/5-y-stati-ustava-nato-ne-suschestvuet---zaluzhnyy-1145250025.html

5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный

5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный - РИА Новости Крым, 26.03.2025

5-й статьи устава НАТО не существует - Залужный

Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T16:11

2025-03-26T16:11

2025-03-26T16:11

нато

валерий залужный

украина

новости

европа

румыния

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142000760_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25a6b1b8f40733ef941e2ae97ee8bd54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Страны НАТО понимают, что 5-я статья устава альянса не работает. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.Он признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники периодически залетали на территорию Румынии. При этом никакой официальной реакции со стороны Бухареста не было.Согласно 5-й статьи НАТО, вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке должно расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаКак НАТО использует Польшу для уничтожения УкраиныМечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине

украина

европа

румыния

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, валерий залужный, украина, новости, европа, румыния, польша