https://crimea.ria.ru/20250212/nato-otmenila-ucheniya-po-perebroske-soldat-na-vostochnyy-flang-alyansa-1144131187.html

НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса

НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса - РИА Новости Крым, 12.02.2025

НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса

Учения НАТО, которые должны были пройти в Румынии весной, перенесли на осень из-за президентских выборов в стране. Об этом сообщает издание JDD со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T15:18

2025-02-12T15:18

2025-02-12T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Учения НАТО, которые должны были пройти в Румынии весной, перенесли на осень из-за президентских выборов в стране. Об этом сообщает издание JDD со ссылкой на чиновника министерства обороны Франции.Издание отмечает, что для Франции, которая возглавляет многонациональный батальон в Румынии, эти масштабные учения имели решающее значение для оценки ее способности перебросить из Франции оперативную бригаду численностью от 3000 до 5000 солдат за десять дней на восточном фланге НАТО.В ходе учений должно было быть протестировано большое количество военной техники: легкой авиации, танков Leclerc, гаубиц Caesar и сотен машин пехоты, подчеркивает издание.Цель учений заключалась также в проверке и улучшении логистических возможностей и военной мобильности ВС Франции, так как она никогда не проверяла возможности оперативного дислоцирования на уровне бригад, отмечает издание.В октябре прошлого года на севере Европы прошли масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), в них приняли участие две тысячи военнослужащих из 13 государств и около 60 военных самолетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с РоссиейВ МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениямНАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ

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европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, румыния, новости, учения, европа