https://crimea.ria.ru/20240529/kak-nato-ispolzuet-polshu-dlya-unichtozheniya-ukrainy-1137684520.html

Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины

Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины

Существуют силы, и это не только Польша, которые заинтересованы в том, чтобы Украина как геополитическое пространство прекратила свое существование. Такое... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T12:07

2024-05-29T12:07

2024-05-29T12:15

радио "спутник в крыму"

польша

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россия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Существуют силы, и это не только Польша, которые заинтересованы в том, чтобы Украина как геополитическое пространство прекратила свое существование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам эксперта, российско-польские спорные территориальные вопросы обсуждались значительно раньше, чем появилось такое понятие как Украина. А с момента распада СССР эта тема все чаще поднимается Западом в связи с тем, что перестал действовать Варшавский договор – организация, которая в значительной и определяющей мере являлась балансом сил в Европе."После распада Организации Варшавского договора (ОВД) НАТО в одностороннем порядке стала продвигаться на восток различными волнами. И одна из волн коснулась Польши", – отметил эксперт.По словам Горбачева, многие эксперты, с которыми он общался тогда и в Польше, и в Крыму, куда "в украинские времена они довольно часто приезжали", говорили разными словами одно и то же: за своими землями Польша на Украину еще вернется."Они утверждали, что так или иначе проблемы, связанные с возвращением так называемых исторических земель, существуют и будут на повестке. Что НАТО как каток катится, и это не остановить", – добавил Горбачев.С момента начала специальной военной операции России на украинских территориях Запад в открытую стали говорить о том, что Украина дана на заклание, заметил политолог. При этом амбиции Польши вполне укладываются в цели и задачи НАТО, которые она как член альянса продвигает, активничая на восточном фланге антироссийской коалиции.Мечтой для Варшавы являются некогда польские земли нынешней Западной Украины – Восточные Кресы, и "последние заявления пана Сикорского об этом свидетельствуют", подчеркнул Горбачев."Поляки спят и видят момент, когда можно будет, используя изменение ситуации, зайти на эту территорию и решить историческую проблему", – считает он.Доказательством тому является активность Польши в контексте украинского конфликта в последнее время. Она допустила возможность отправки своих войск на Украину, а также дала согласие на то, чтобы Киев бил ее оружием по объектам на территории России, о чем заявил замглавы польского минобороны Цезарий Томчик.Горбачев считает, что, зарясь на украинские земли, Польша открывает ящик Пандоры."Потому что подобного рода амбиции присущи части венгров, румын, и Чехословакия может поставить вопрос, ведь тот же Ужгород вошел в состав Советского Союза в 1946 году, Закарпатье тогда стало частью УССР, и это было последним прирастанием нашего государства. Если поляки ставят вопрос таким образом, то возникнут и эти претензии", – пояснил он свою позицию.По его мнению, Польша готова воевать за Восточные Кресы до последнего украинца и даже силами своих солдат. "Судя по информации, которая не носит официального характера, в составе подразделений, в том числе интернациональных, на Украине воюет больше всего наемников-поляков", – сказал Горбачев, отметив, что немало поляков уже погибло в ходе СВО, "и катафалки периодически отправляются в Польшу, где идут захоронения, публичные и не очень"."Поэтому слова президента абсолютно справедливы: поляки люди гоноровые, амбициозные, поэтому куда они придут, того не отдадут", – заключил эксперт.Накануне президент России Владимир Путин, комментируя заявления польских властей о готовности направить свой контингент на Украину, отметил, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда". А также подчеркнул, что большое число наемников из Польши уже воюет на стороне киевского режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложенияПольша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше

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польша, украина, мнения, сергей горбачев, политика, история, россия, новости сво